Sommer, Sonne, Badesee! Wer sich rund um Mainz an einem heißen Sommertag abkühlen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten, in Seen schwimmen zu gehen. Hier gibt es die Übersicht.

Altrheinsee Eich: Sandstrand, Beachvolleyball und Bar

Pfarrwiesensee Gimbsheim: Schlauchbote und SUPs erlaubt

Herrnsheimer Badesee: Geheimtipp bei Worms

Waldschwimmbad in Rüsselsheim: Erfrischung zum kleinen Preis

Raunheimer Waldsee: Paradies für Wassersportler

Langener Waldsee: Größtes Freizeitzentrum im Rhein-Main-Gebiet

Der Altrheinsee bei Eich (Kreis Alzey-Worms) liegt rund 35 Kilometer von Mainz und rund 20 Kilometer von Worms entfernt. Der See entstand ursprünglich durch die Förderung von Kies und Sand und ist sehr tief. Der Touristikverein der VG Eich weist darauf hin, dass deshalb nur geübte Schwimmerinnen und Schwimmer den Uferbereich verlassen sollten. Der See wird nicht von der DLRG überwacht.

Der Altrheinsee bei Eich ist schon immer ein beliebtes Ausflugsziel. SWR

2018 wurde ein Sandstrand angelegt, der zusammen mit der angrenzenden Liegewiese eine Größe von etwa 14.000 Quadratmetern umfasst. Es gibt ein Beachvolleyballfeld, eine Bocciabahn und einen Kinderspielplatz. Außerdem sind Umkleidemöglichkeiten, Toiletten und Parkplätze vorhanden. Die "Strandbar" bietet für die Badegäste Snacks, regionale Getränke und Eis an. Bootfahren und Stand Up Paddling (SUP) ist auf dem See verboten.

Der Badebereich ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos, allerdings ist für Autos eine Parkgebühr fällig, die sich an der Parkzeit orientiert. Pro Tag fallen maximal 10 Euro an, eine Barzahlung ist nicht möglich. Da der See an heißen Sommertagen eine hohe Besucherzahl habe, solle man nach 11 Uhr nicht mehr anreisen, so der Touristikverein der VG Eich. Der Zugang zum Strand würde geschlossen, sobald mehr als 300 Autos vor Ort seien.

Der Pfarrwiesensee liegt in unmittelbarer Nähe zum Altrheinsee. Auch dieser Badestrand ist an heißen Sommertagen ein beliebtes Ausflugsziel. Das Baden ist kostenlos und auf eigene Gefahr, die DLRG ist nicht vor Ort. Der Strand- und Liegebereich ist ungefähr 10.000 Quadratmeter groß. Die Strandbar "Kieswerk" bietet Getränke und Snacks an. Auch Toiletten sind vorhanden. Das Mitbringen von kleinen Schlauchbooten und Luftmatratzen ist hier erlaubt, genauso wie Stand Up Paddling (SUP).

Die Parkplätze sind von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket kostet für Autos 10 Euro, für Motorräder 5 Euro. Besonders während der Corona-Pandemie war der Badesee oft völlig überfüllt, auf den Straßen und Parkplätzen hatte Verkehrschaos geherrscht. Nach Angaben der VG Eich wurde in diesem Jahr die Wegeführung geändert, um den Verkehr zu entspannen. Trotzdem solle man an heißen Wochenenden mit dem Auto am besten vor 11 Uhr anreisen.

Der Herrnsheimer Badesee liegt nördlich von Worms am Rande eines Waldes, nur wenige Kilometer vom Zentrum entfernt. Die flachen und sandigen Ufer sind gut für Familien geeignet. Die Badestelle wird vom dort ansässigen Heimatkreis betrieben. Es gibt Umkleidemöglichkeiten, Duschen und Toiletten. Außerdem können Besucher ein Beachvolleyballfeld, eine Boulebahn oder Tischtennisplatten nutzen. Bei schönem Wetter ist auch ein Kiosk geöffnet.

Montags bis freitags ist der Badesee von 12 bis 20 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Letzter Einlass ist nach Angaben des Heimatkreises um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 3 Euro, für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren 2 Euro.

Das Waldschwimmbad Rüsselsheim ist ein Badesee in Hessen. Von Mainz ist er etwa 20 Kilometer entfernt. Badegäste können zahlreiche Sportflächen nutzen, darunter ein Beachvolleyball- und Fußballfeld. Außerdem gibt es einen Kiosk und einen Grillplatz. Städtische Schwimmmeister und die DLRG sind vor Ort, um für die Sicherheit der Badegäste zu sorgen.

Das Waldschwimmbad ist von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 3 Euro, Kinder zahlen 1,50 Euro. Es gibt ungefähr 200 kostenlose Parkplätze. An Sommertagen, an denen mit vielen Gästen zu rechnen ist, empfiehlt die Stadt Rüsselsheim Besucherinnen und Besuchern, möglichst auf das Fahrrad umzusteigen oder den Bus zu nehmen.

Der Raunheimer Waldsee liegt südlich vom Frankfurt Flughafen und ist etwa 25 Kilometer von Mainz entfernt. Das weitläufige Naturstrandbad hat ausgewiesene Bereiche für Schwimmer, Nichtschwimmer sowie einen FKK-Bereich. Im Beachclub, dem sogenannte PintaBeach, gibt es Palmen, Liegestühle und feinen Sand. Außerdem erwartet Gäste ein Seehaus mit Strandcafé, Umkleidekabinen, Sanitäranlagen und Kiosk, eine Liegeplattform direkt im Wasser und ein Piratenschiff mit Rutsche für Kinder.

Der Raunheimer Waldsee hat besonders für Wassersport-Fans einiges zu bieten: Gegen eine Gebühr können Besucherinnen und Besucher Schlauchboote, SUP-Boards und Tretboote ausleihen. Außerdem gibt es eine Wakeboard-Anlage.

Der Badebereich ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Tickets können nach Angaben der Betreiber nur online gebucht werden. Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder von 6 bis 17 Jahren 4 Euro. Außerdem ist für Autos eine Parkgebühr in Höhe von 5 Euro fällig, Motorräder kosten 3 Euro.

Der Langener Waldsee ist mit etwa 750.000 Quadratmetern Wasserfläche nach Angaben der Stadt Langen das größte Freizeit- und Erholungszentrum des Rhein-Main-Gebietes. Von Mainz ist er ungefähr 40 Kilometer entfernt. Besucherinnen und Besucher können auf 900 Metern Sandstrand und Liegewiesen entspannen. Außerdem gibt es einen Imbiss- und Getränkestand, WC- und Duschanlagen und einen FKK-Bereich. Die Nutzung von Schlauchbooten, Ruderbooten, Kanus, Kajaks sowie Stand Up Paddling (SUP) ist verboten.

Das Strandbad ist von 8 bis 20:30 Uhr geöffnet. Tickets können ausschließlich online gebucht werden. Erwachsene zahlen 5,90 Euro, der ermäßigte Eintritt beträgt 3 Euro. Für Autos fällt eine Parkgebühr von 7,50 Euro an, für Motorräder 5 Euro. Nach Angaben des Betreibers ist die Zufahrt zum Strandbad mit dem Auto nur mit einem gültigen Online-Parkticket möglich. An den Kassen können keine Parktickets erworben werden.