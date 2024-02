Kontaktloses Bezahlen ist mit Ihrer Karte, dem Smartphone oder sogar Uhren möglich. Eine Übersicht und Tipps, um bequem und sicher bargeldlos unterwegs zu sein. Egal, ob Sie sich erst mit dieser Technologie vertraut machen oder bereits Erfahrung damit haben.

Das Bezahlen mit EC- oder Kreditkarte ist ganz einfach. Anstatt Bargeld zu verwenden, stecken Sie Ihre Karte an der Kasse in das Kartenlesegerät. Mit Girocards und Kreditkarten mit einem sogenannten NFC-Chip können Sie kontaktlos bezahlen. NFC steht für "Near Field Communication", also Nahfeld-Kommunikation. Dafür halten Sie Ihre Karte einfach an das Zahlungsterminal. Sie brauchen keine PIN einzugeben, wenn der Betrag unter 50 Euro liegt. Wenn der Betrag höher ist, müssen Sie Ihre PIN eingeben. Das Geld wird dann direkt von Ihrem Konto abgebucht oder auf Ihre Kreditkartenrechnung gesetzt. Es ist eine bequeme Möglichkeit zu bezahlen, vor allem wenn Sie nicht viel Bargeld dabei haben möchten.

Mit dem Handy zu bezahlen, ist eine moderne und praktische Methode. Mit Hilfe Funktionen wie Apple Pay oder Google Pay können Sie Ihr Smartphone an das Zahlungsterminal halten, um die Zahlung abzuwickeln. Auch Apps von Zahlungsdienstleistern oder Kreditinstituten wie den Sparkassen und Volksbanken bieten diese Möglichkeit an.

Kontaktloses Bezahlen geht mit dem Handy schnell und einfach. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Beim Bezahlen mit dem Handy wird eine sichere Verbindung hergestellt und die Zahlungsinformationen übertragen. Dabei hinterlassen wir weniger Spuren als beim kontaktlosen Bezahlen mit der Karte. An der Kasse werden keine Bankdaten wie die Kartennummern übertragen. Stattdessen wird nur eine verschlüsselte Kopie übermittelt, die nur für diesen einen Einkauf gilt. Diese Daten werden vom Händler an das Kreditkartenunternehmen gesendet, welches sie dann für die Bank des Kunden wieder entschlüsselt. Der Händler oder der Betreiber des Kassenterminals kann die Kundendaten also nicht sehen.

"Bringt man dem Smartphone bei, eine Kreditkarte zu sein, sind Sie besser gegen Missbrauch geschützt als mit der Plastikkarte."

Wenn Sie Bezahldienste wie Apple Pay oder Google Pay nutzen, sollten Sie wissen, dass diese Anbieter die Daten über Ihre Einkäufe bekommen.

Mittlerweile geht die Bezahlung auch mit einer Smartwatch. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Beim Bezahlen mit einer intelligenten Uhr, also einer Smartwatch, zahlen Sie einfach mit der Uhr. Es funktioniert ähnlich wie mit einer Karte oder einem Smartphone, aber Sie müssen Ihre Smartwatch an das Zahlungsterminal halten. Dazu müssen Sie zuerst Ihre Zahlungsinformationen in Ihrer Smartwatch einrichten, wie zum Beispiel die Kreditkartendaten. Wenn Sie bezahlen möchten, aktivieren Sie einfach die Bezahlfunktion auf Ihrer Uhr und halten diese an das Terminal. Mittlerweile gibt es sogar Ringe mit denen Sie bezahlen können. Diese sind dann ebenfalls mit einem NFC-Chip ausgestattet.

Wenn Ihre funkfähige Karte, Ihr Smartphone oder Ihre Smartwatch mit verwendbarer Bezahlfunktion verloren geht, sollten Sie sofort handeln . Lassen Sie Karten und Konten umgehend sperren . Hierbei hilft der zentrale Sperr-Notruf: 116 116 . Er ist rund um die Uhr zu erreichen und aus dem Inland gebührenfrei.

Halten Sie die Gerätesoftware Ihres Smartphones oder Ihrer smarten Armbanduhr stets auf dem neuesten Stand und nutzen Sie automatische Updates .

Schützen Sie Ihr Smartphone und wenn möglich auch Ihre Zahlungs-App mit einem zusätzlichen PIN , per Fingerabdruck oder Face-ID.

Schalten Sie Benachrichtigungen über Transaktionen in der Zahlungs-App auf dem Smartphone ein. Sie bekommen dann eine Info, wenn Sie etwas bezahlt haben und erkennen frühzeitig, wenn etwas bei den Bezahlungen nicht stimmt.

Wenn Sie im Geldbeutel mehrere NFC-Karten übereinander aufbewahren, erschweren Sie unberechtigtes Auslesen.

Um das ungewollte Auslesen von funkfähigen Karten ganz sicher zu verhindern, können Sie eine Schutzhülle verwenden, die Funkwellen zuverlässig blockiert. Diese bekommen Sie oft von Ihrer Bank kostenlos.

Kontrollieren Sie Ihre Abrechnungen und melden Sie falsche oder Ihnen nicht bekannte Abbuchungen umgehend ihrer Bank.

Wenn Sie Bedenken haben, können Sie bei NFC-Karten das kontaktlose Bezahlen bei einigen Banken und Sparkassen abschalten lassen.

Zertifizierte Terminals, an denen Sie kontaktlos bezahlen können, haben sehr hohe Sicherheitsstandards zu erfüllen. Für einen kontaktlosen Bezahlvorgang muss die EC- oder Kreditkarte sehr nah, maximal mit vier Zentimetern Abstand, an einem entsprechenden Kassenterminal sein. So ein NFC-Chip kann mit seiner unsichtbaren Antenne, wenn er von dem Terminal "angesprochen" wird, Daten funken.

Während Länder wie Schweden oder Norwegen schon längst auf bargeldloses Bezahlen umgestellt haben, sind Münzen und Scheine in Deutschland recht beliebt. Doch auch hier entwickelt sich der Trend weg davon. 2023 nutzten Verbraucherinnen und Verbraucher die Kartenzahlung häufiger als je zuvor.