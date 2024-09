Gestorben: Caterina Valente ist tot

Aus einer italienischen Zirkustochter, die in Paris zur Welt kam, wurde ein Weltstar. In Deutschland war Caterina Valente vor allem für Schlager wie "Ganz Paris träumt von der Liebe" und ihre Musikshows bekannt. Jetzt ist die Sängerin und Entertainerin im Alter von 93 Jahren gestorben.

In der Zirkusmanege fing es an

Ihren allerersten Auftritt hatte die fünfjährige Caterina Valente gemeinsam mit ihren drei Geschwistern. Im Friedrichsbau Stuttgart stand sie 1936 als Tochter der Zirkusartisten Maria und Giuseppe Valente in der Manege. So hätte es wunderbar weitergehen können, doch während des Zweiten Weltkrieges kam es zu einer Gefangenschaft in Breslau und der Deportation nach Russland. Erst mit 16 konnte sie ihre Musikkarriere in einem Pariser Nachtclub wieder aufnehmen.

Caterina Valente erobert Deutschland und Amerika

In den 1950er Jahren eroberte die Valente Deutschland mit Liedern wie "Ganz Paris träumt von der Liebe", "Komm ein bisschen mit nach Italien" oder "Tschau tschau, Bambina". Ihre Talente brachten sie nach Paris und in die USA. Sie war weltweit gefragt, stand mit Dean Martin und Sammy Davies jr. auf der Bühne, trat in Las Vegas auf und hatte am Broadway in New York sogar eine eigene Show.

Sängerin, Tänzerin und Moderatorin

Auch ihre Fernsehkarriere begann in Deutschland. In Stuttgart produzierte Caterina Valente ab 1957 ihre erste Fernseh-Musikshow "Bonsoir, Kathrin". Neun weitere folgten. Aus der kleinen Zirkustochter war im Laufe ihres Lebens eine Allrounderin geworden, die ihre Lieder in neun Sprachen sang, Gitarre spielte, sehr gut tanzen konnte und ein Dutzend Mal als Schauspielerin agierte. Mehr als 60 Jahre lang stand sie auf Bühnen in aller Welt.

Preise und Auszeichnungen

Für ihre Erfolge wurde Caterina Valente natürlich ausgezeichnet. Neben der "Goldenen Kamera" und dem "Bambi" und dem "Echo" für ihr Lebenswerk erhielt sie in Deutschland das "Große Bundesverdienstkreuz" und in den Vereinigten Staaten den Fernseh-Oscar, den "Fame Award".

Caterina Valentes Abschied von der Bühne

In den USA trat sie 1987 zum letzten Mal auf. Neun Jahre später gab Caterina Valente dann in der Leipziger Oper ihren deutschen Bühnenabschied. Danach lebte sie zurückgezogen in Lugano in Schweiz, wo sie auch ihre letzten beiden runden Geburtstage feierte.

Am 9. September 2024 ist Caterina Valente im Alter von 93 Jahren gestorben.