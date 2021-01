Caterina Valente ist ein Ausnahmetalent. Sie war nicht nur im Schlager zu Haus und hat ihn vor allem in der Wirtschaftswunderzeit geprägt, sie hat im Jazz und im südamerikanischen Lied mehr geleistet als viele andere.

Caterina Valente - Plattencover ihrer Karriere

Großes Vorsingen in Baden-Baden als Karrierestart

"Ich stand gottverlassen und allein auf der riesigen Studiobühne", erinnerte sich Caterina Valente an ihr Vorsingen 1953 in Baden-Baden. Sie sang "All of me" und begleitete sich selbst mit der Gitarre. Doch Kurt Edelhagen, Orchesterchef des damaligen Südwestfunks, war skeptisch, glaubte, dass es sich um ein eingeübtes Stück gehandelt habe und verlangte nach weiteren Proben. Eine ganze Stunde lang sang sie in mehreren Sprachen. Am Ende war Edelhagen begeistert: "Das ist die musikalischste Frau, die ich je gehört habe!".

Pech bei der Probe Anfang der 1950er Jahre: Mikrofonprobe bei Radio Luxemburg. "Ich sang, was meine Stimme nur hergab, forte fortissimo und pianissimo in allen Variationen.", berichtete Caterina Valente. Das Urteil des Senderleiters lautete: Überhaupt keine Stimme! Erst später stellte sich heraus, dass ein defektes Mikrofon die Schuld an diesem Desaster trug.

Das Debüt war ein Flop

Dem Trio aus Kurt Edelhagen, dem Komponisten Heinz Gietz und dem Texter und Produzenten Kurt Feltz verdankte sie den Start einer Traumkarriere. Am 29. März 1954 fanden die ersten Schallplattenaufnahmen statt. Doch ihr Debüt "Istanbul" lag wie Blei in den Regalen. Es war eine Jazzplatte, die sich hierzulande nicht verkaufte. Ihr Produzent Kurt Feltz hatte alle Hände voll zu tun, sie davon zu überzeugen, dass sie Schlager singen müsse. Er wusste, was dem Publikum gefiel: "O Mama, O Mama, O Mamajo" wurde auf Anhieb ein Erfolg.

"Schlager, wie die Valente sie singt, sind auch für das intellektuellste und anspruchsvollste Publikum akzeptabel." (Der Spiegel, Heft 15/1956)

"Aber Monsieur Feltz, es ist mein Lied."

Caterina Valente 1970. SWR SWR - James Kriegsmann N.Y.

1954 besuchte sie zum ersten Mal New York und sah das Cole Porter-Musical "Can Can". Gleich danach rief sie aufgeregt bei Kurt Feltz an. "Ich wollte unbedingt, dass mir "Monsieur Feltz", wie ich ihn nannte, einen deutschen Text zu "I love Paris" schrieb“ erzählte die Künstlerin. Er fragte "Was ist an dem Lied so Besonderes?" und Caterina Valente antwortete: "Aber Monsieur Feltz, es ist mein Lied." Er stimmt dem Vorschlag etwas widerwillig zu und machte daraus "Ganz Paris träumt von der Liebe". Im Lauf des Jahres 1955 gingen von ihrer Version rund 500.000 Exemplare über die Ladentische.

"Malaguena" auf der Damentoilette

Orchesterchef Werner Müller war an ihren Erfolgen in Übersee maßgeblich beteiligt. "Werner hatte die beste Streicherbesetzung, die ich je gehört hatte", erinnerte sich Caterina Valente. Ihre internationale Karriere begann mit "Malaguena". Die Aufnahme entstand in einem Saal in der Siemens-Villa in Berlin-Dahlem. Trotz der guten Akustik war Werner Müller nicht zufrieden: "Die Kathrin ist mir nicht hallig genug. Es muss alles mehr wie ein Traum klingen." Die Lösung: Caterina Valente sang "Malaguena" auf der Damentoilette. Die Platte wurde in Amerika ein Bombenerfolg und öffnete die Tür zu ihrem ersten TV-Auftritt in Übersee.

Das noch junge deutsche Fernsehen bot ihr eine Personality-Show an, was man hierzulande bislang nicht kannte. Am 10. September 1957 hieß es erstmals "Bonsoir, Kathrin". Die vom ehemals Süddeutschen Rundfunk produzierte TV-Show lief erfolgreich bis 1964.

Erster Showstar mit Bundesverdienstkreuz

Der amerikanische Rock 'n Roll Musiker Bill Haley und Caterina Valente 1958. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - dpa

Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Dean Martin und viele andere traten gemeinsam mit Caterina Valente im amerikanischen Fernsehen auf. 1961 war sie in der Perry Como-Show zu sehen, 1964 stand sie erstmals in Las Vegas auf der Bühne und bekam in New York am Broadway eine eigene Show. Bis ins Jahr 1965 flimmerte sie 22-mal live über die Bildschirme. Hierfür überreichte ihr Sammy Davis jr. den amerikanischen Fernseh-Oscar. 1968 bekam sie als erster Show-Star in Deutschland das Bundesverdienstkreuz am Bande: "Für alle meine deutschen Kollegen nehme ich diese Auszeichnung entgegen. Ich bin glücklicher darüber als über einen Platten-Bestseller."

Sie enttäuschte nie Ihre Fans Caterina Valente hat ihr Publikum nie enttäuscht. Als sie 1960 in Hamburg kurz vor einer ausverkauften Vorstellung erkrankte, ging sie entgegen des ärztlichen Ratschlags mit hohem Fieber auf die Bühne. Mitten im Auftritt schwanden ihre Kräfte und Peter Frankenfeld eilte auf die Bühne, um ihr einen Hocker und einen Morgenmantel zu bringen. Sie zog ihn an, setzte sich hin und spielte ihr Programm konsequent und diszipliniert bis zum Ende durch.

Caterina Valente Imago imago images / United Archives

Am 28. Juli 1981 trat sie in London auf einer Gala anlässlich des Polterabends von Prinz Charles am Vorabend seiner Hochzeit mit Lady Diana Spencer auf.

Weit über 1350 Lieder in elf Sprachen

Caterina Valente 1981. SWR SWR/Eraki Entertainment - Eraki Entertainment

Mit künstlerischer Perfektion und Charme bewies Caterina Valente, dass sie eine Entertainerin von Weltklasse-Format war. Ihre Popularität und Beliebtheit kannte keine Grenzen und ein randvoller Terminkalender führte sie rund um den Globus. Ihre musikalische Bandbreite reichte vom Schlager bis zum Musical, vom Chanson bis zum Jazz. Vor allem die Musik von Antonio Carlos Jobim und Luiz Bonfà - den aus Brasilien importierten Bossa Nova - machte sie auf der ganzen Welt populär. Insgesamt hat sie weit über 1.350 Lieder, gesungen in elf Sprachen, veröffentlicht.

Senta Berger (links) und Caterina Valente (rechts). Imago imago images / APress

In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre begann Caterina Valente, sich aus dem Showgeschäft zurückzuziehen. Ihre Karriere beschloss sie 2003 in einer italienischen Fernseh-Show. Damit konnte sie auf 67 Jahre im Rampenlicht zurückblicken, die 1936 im Friedrichsbau-Varieté in Stuttgart ihren Anfang gefunden hatten. Heute lebt sie zurückgezogen in der Schweiz am Luganer See. Interviews lehnt sie ab, da sie - wie ihre Pressemitteilung wissen lässt - "ihren Ruhestand mit derselben Disziplin begeht", wie sie es in all ihren Berufsjahren praktiziert hat. Jedoch meldet sich die Künstlerin gelegentlich auf ihrer Facebook-Seite bei ihrer immer noch großen Fangemeinde zu Wort.

Anlässlich ihres 90. Geburtstags hat sie ihre Homepage vollständig neu gestaltet und zudem erschien eine 3 CD-Box mit 45, teils raren, Aufnahmen. Ein besonderes Highlight stellen hierbei die Titel "Manuel" und "Flamenco Español" dar, die in spanischer Sprache gesungen werden und in dieser Fassung bisher unveröffentlicht geblieben sind.

