Chrysanthemen: winterhart und leicht zu pflegen

Chrysanthemen bringen Farbe in den Herbst. Unsere SWR4 Gartenexpertin Heike Boomgaarden sagt: "Chrysanthemen muss man lieben". Bei guter Pflege blühen sie sogar bis zum Frost.

Wenn Sie die Chrysanthemen im Topf pflanzen, müssen Sie eigentlich nur darauf achten, dass Wasser ablaufen kann und keine Staunässe entsteht. Bei der Wahl der Erde können Sie auf Blumenerde oder Blumenerde ohne Torf zurückgreifen. Wichtig ist, dass der Boden nährstoffreich ist, damit die Blüten genug Kraft bekommen. Chrysanthemen im Garten zu pflanzen lohnt sich nur bei mehrjährigen Sorten. Eine richtig lange Blüte bis zum Frost erreicht man übrigens, wenn regelmäßig alles Verblühte ausgeputzt wird.

SWR4 Gartenexpertin Heike Boomgaarden findet Chrysanthemen im Topf, Kübel oder Balkonkasten am besten. Hier lieben sie einen halbschattigen Platz, der vor starkem Regen und Wind geschützt ist. Sie fühlen sich auch im Eingangsbereich sehr wohl – allerdings nur dann, wenn sie mindestens drei Stunden Sonne bekommt.

Zur Gestaltung der Beete gibt es viele Sorten in tollen Farben und mit ganz unterschiedlichen Wuchshöhen von 50 bis 120 Zentimetern. Die Blühdauer geht von Ende August bis zum ersten längeren Frost.

Manchmal liebt man seine Chrysantheme und möchte sie auch im nächsten Jahr wieder bewundern. Da gibt es eine Möglichkeit, ähnlich wie beim Überwintern von Dahlien:

Die Pflanzen werden aus dem Topf genommen, vorher schneidet man die Triebe auf eine Länge von etwa zehn bis 15 Zentimeter zurück. Die Erde etwas abklopfen und dann legt man die Wurzelstöcke in eine Kiste mit frischer Erde ein. Im Frühling, so Ende März, teilt man die Wurzel mit den neuen Austrieben und topft die Stücke in neue Töpfe. Und dann hat man viele kleine schöne Lieblings-Chrysanthemen.

Im Frühjahr kommen die Chrysanthemen ins Beet und treiben wieder neu aus. picture-alliance / Reportdienste Digitalpress/Shotshop/picture alliance

So sind Ihre Chrysanthemen winterhart Die Garten-Chrysanthemen werden auch oft Winterastern genannt und blühen bis in den Dezember hinein. Obwohl sie winterhart sind – im Gegensatz zu den Herbst-Chrysanthemen – lohnt sich trotzdem ein wenig Winterschutz, um die im Herbst angelegten Blüten vor Kahlfrösten zu schützen. Einfach ein bisschen Reisig um die Pflanzen legen – dann hat man viele Jahre Freude an diesen schönen und farbenfrohen Blumen.

Chrysanthemen gibt es in einer unglaublichen Vielfalt. Das momentane Angebot ist nur ein winziges von den über 20.000 Arten. Es gibt sie mit ein- und mehrfarbigen, gefüllten und ungefüllten Blüten.

Die Chrysanthemen blühen auch noch lange im Spätjahr – nicht umsonst sind sie in China das Symbol des Herbstes und eines langen Lebens. Das Farbspektrum ist riesig und alle Herbstfarben sind dabei: Von Gelb-, und Orange-, über Rosa- und Pinktöne, bis hin zu einem tiefen Rot.

Im Discounter oder Baumarkt gibt es derzeit überall Chrysanthemen. Das sind die unter Glas herangezogenen Herbst-Chrysanthemen, die sich stark von den winterhärteren Garten-Chrysanthemen unterscheiden. Am besten man achtet schon beim Einkauf auf ganz viele Knospen, dann hält die schöne Herbst-Chrysantheme sehr lange.