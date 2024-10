per Mail teilen

Im Herbst gibt es im Garten für Insekten nur noch ein sehr überschaubares Nahrungsangebot. Zum Glück gibt es die Herbstanemone. Hier gibt es Tipps zum Standort und zu Sorten.

Herbstanemonen: Größe, Blüte und gut für Insekten

Herbstanemonen: Die wichtigsten Sorten

Welchen Standort braucht die Herbstanemone?

Welche Herbstanemone blüht am längsten?

Die Herbstannemonen sind nicht nur hübsch anzuschauen, wie diese weiße Sorte, sondern auch sehr nützlich für Bienen und andere Insekten. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Zoonar/Elke Hötzel

Blüten: Die Herbstanemonen haben einfache Blütenblätter und haben immer eine gelbe Blütenmitte mit sehr viel Blütenpollen. Das ist für uns Menschen eine tolle späte Augenweide und für Bienen und andere Insekten die Chance, vor der Winterzeit nochmal Nahrung zu tanken!

Größe und Farben: Herbstanemonen werden je nach Sorte 50 bis 150 Zentimeter hoch, haben zehn bis 15 Zentimeter große, gelappte Blätter (ähnlich einem Ahorn), haben acht bis zwölf Zentimeter groß offene Blüten in Weiß, Rosa oder Karminrot. Die Blüten stehen auf hohen Blütenstängeln - das sieht richtig anmutig aus.

Insektenfreundlichkeit: Den Bienen und Insekten bieten die Herbstanemonen nur Blütenpollen, aber davon reichlich und die gelben Blütenmitten sind sehr leicht zugänglich für die Insekten.

Frühlingsanemonen Frühlingsanemonen sind eng verwandt mit den Herbstanemonen. picture-alliance / Reportdienste imageBROKER | Franz Waldhäusl Neben den Herbstanemonen gibt es auch Frühlingsanemonen. Und zwar ganz früh im Jahr: Die Buschwindröschen! Sie blühen schon ab März und sind ganz eng verwandt mit den Herbstanemonen.

Ganz wichtig ist es zunächst, die Sorte mit der richtigen Höhe zu wählen: In große Gärten passen Herbstanemonen mit einer Endhöhe von 150 Zentimeter. In kleine Gärten oder in den Beet-Vordergrund sollte man Sorten pflanzen, die kompakter wachsen und nur 50 bis 80 Zentimeter hoch werden.

Eine so kompakte Sorte der Herbstanemonen ist "Pamina". Sie blüht dunkelrosa und wird 60 bis 80 Zentimeter hoch. Genauso wie "Königin Charlotte", die hellrosa blüht.

Höhere tolle Sorten sind "Whirlwind". Sie blüht rein weiß und wird 100 bis 120 Zentimeter hoch. Genauso wie "Robustissima", hell-rosa blühend, die an guten Standorten sogar 150 Zentimeter hoch werden kann.

Das Motto heißt: Je tiefgründiger der Boden, desto mehr Sonne vertragen Herbstanemonen. Sie wachsen ideal im wechselnden Schatten von Sträuchern. Sie brauchen tiefgründige Böden und gleichmäßige Bodenfeuchte. Stehen sie auf eher kargen Böden zu sehr in der Sonne, neigen sie zu braunen Blatträndern.

Gepflanzt wird am besten im Frühjahr ab April, denn die jungen Herbstanemonen sind anfangs etwas frostempfindlich. Deshalb ist es im ersten Winter ideal, ihnen einen Wurzelschutz durch etwas Reisig zu geben. Nach zwei Jahren sind die winterharten Blumen dann eingewachsen und blühen prächtig.

Man schneidet die Pflanzen bis auf fünf Zentimeter Höhe zurück, im Spätherbst oder erst im Frühjahr Ende März, wenn die Pflanzen stabil und aufrecht über den Winter gekommen sind.

Düngen sollte man die Herbstanemonen im Frühjahr mit etwa 60 Gramm organisch-mineralischem Volldünger pro Quadratmeter. Typische Krankheiten oder Schädlinge gibt es nicht!

Die Herbstanemone "Honorine Jobert" blüht von August bis zum ersten Frost. picture-alliance / Reportdienste Bildagentur-online/Mueller-McPhoto

Die Blütezeit der verschiedenen Sorten von Herbstanemonen reicht von Juni bis Oktober und sogar oftmals bis zu den ersten Frösten Mitte November. Mit einer taktisch optimalen Sortenwahl kann man den Insekten sehr helfen, indem man möglichst spät und langblühende Sorten wählt, die das Nahrungsangebot verlängern.

Die Sorte "Honorine Jobert" blüht von August bis Mitte November je nach Frostbeginn. Sie wird 90 bis 110 Zentimeter hoch und hat hellrosa Blüten. Auch die Sorte "Bressingham Glow" blüht sehr lange mit rein-weißen Blüten, die wie alle Blüten der Herbstanemonen eine gelbe Blütenmitte haben.