Winterharte Pflanzen für den Balkonkasten

Zuckerhutfichte als Weihnachtsbaum

Seit etwa drei Jahren hat die kegelförmig wachsende Zuckerhutfichte ein tolles Comeback hingelegt: Besonders junge Menschen schätzen die kleinen Zuckerhutfichten im Topf als Mini-Weihnachtsbaum, der sich wunderbar mit selbst gebasteltem Weihnachtsbaumschmuck und Lichtern schmücken lässt.

Für die Pflege der Bäumchen ist es wichtig, den Aufenthalt in der warmen Wohnung auf wenige Weihnachtstage zu begrenzen. Zuckerhutfichten sind nämlich Freilandpflanzen, die in der warmen und trockenen Luft in unseren Zimmern auf Dauer nicht überleben können. Nach den Feiertagen kann die kleine Fichte dann in den Garten gepflanzt oder im größeren Topf auf den Balkon gestellt werden.

Wer jahrelang Freude an seinem Mini-Weihnachtsbaum haben will, sollte unbedingt daran denken, das Pflänzchen im Winter in frostfreien Zeiten regelmäßig zu gießen.