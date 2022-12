Amaryllis pflegen, überwintern und wieder zum Blühen bringen

Mit den prächtigen Blüten lässt sich die Amaryllis dekorieren. Wenn Sie Amaryllis richtig pflegen und überwintern, können Sie sie auch wieder zum Blühen bringen.

Wer die Amaryllis nach der Blüte aufbewahren und pflegen will, der sollte ihren Lebensrhythmus kennen: Die Amaryllis, die auch als Ritterstern bekannt ist, hat nämlich übers Jahr drei stark ausgeprägte Wachstumsphasen.

Wie kann ich eine Amaryllis überwintern?

Im Winter findet die Blühphase der Amaryllis statt. Aus der Zwiebel treibt ein, manchmal sogar zwei dicke Blütenstiele, die bis zu 50 Zentimeter hoch sein können. An diesen Stielen bilden sich dann jeweils drei bis vier sternförmige Blüten, die fast waagrecht abstehen. Die Hauptfarbe zu Weihnachten ist rot, aber es gibt die Amaryllis in verschiedenen Farben.

Die Amaryllis gibt es neben Rot auch in Weiß und Rosa, manchmal sogar als zweifarbig gestreiftes Exemplar. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | MIKHAIL OLYKAYNEN

Der richtige Standort in der Wohnung für Amaryllis Während der Blühphase können Sie die Pflanze an einen hellen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung stellen. Die Blüten halten meistens etwa vier Wochen lang durch. Die Faustregel: Je niedriger die Raumtemperatur, desto länger halten die Blüten. Jedoch sollte die Temperatur nicht unter 16 Grad fallen.

Eine Amaryllis mit weißer Blüte als Deko in einer Wohnung. SWR R. Fehlen

Sind Amaryllis giftig? Alle Teile der Amaryllis sind giftig. Für Kinder und Haustiere wie Hunde und Katzen sollten Sie die Pflanze außer Reichweite platzieren.

Amaryllis: Pflege nach der Blüte

Die Knolle der Amaryllis können Sie aufheben. Anfang Februar schneiden Sie den verwelkten Blütenstiel direkt an der Zwiebel ab und fangen an, ganz vorsichtig zu gießen, sodass die Erde feucht wird. Es darf auf keinen Fall Staunässe entstehen, sonst fault die Zwiebel. Ab Ende Februar gießen Sie etwas mehr und geben alle drei Wochen etwa Dünger mit dem Gießwasser.

Wie blüht meine Amaryllis nächstes Jahr wieder?

In der Wachstumsphase bilden sich langsam die schmalen, überhängenden Blätter. Im Zimmer stellen Sie die Amaryllis an einen hellen, warmen Ort und Ende Mai kann die Pflanze ins Freie, am besten an einen halbschattigen Platz. Bis Ende Juli gießen und düngen Sie Ihre Amaryllis regelmäßig weiter, bis die Wachstumsphase abgeschlossen ist. Die Zwiebel hat jetzt so viele Reservestoffe angesammelt, dass sie wieder für eine Blüte ausreichen.

Amaryllis können im Sommer in den Garten. IMAGO IMAGO / agefotostock

Herkunft der Amaryllis In ihrer südamerikanischen Heimat bildet sie in trocken-kühlem Klima eine riesige Speicherzwiebel aus, damit sie die Trockenzeit im Herbst überleben und sich dann in der Regenzeit aus der Zwiebel heraus wieder erneuern kann.

Wie oft muss man eine Amaryllis gießen?

In der Ruhephase ab Anfang August wird die Zwiebel nicht mehr gegossen und nicht gedüngt. Die Blätter trocknen ein und können einfach aus der Erde gezogen werden. Die Zwiebel können Sie dann aus dem Topf nehmen, die Erde entfernen und bis Ende November an einem kühlen Ort mit Papier abgedeckt lagern.

Amaryllis im Topf: Zwiebel einpflanzen

Anfang November topfen Sie dann die Zwiebel der Amaryllis zur Hälfte in frische Blumenerde ein und stellen sie an einen hellen Platz. Wenn dann nach etwa drei Wochen die ersten Knospenspitzen zu sehen sind - und erst dann - geben Sie vorsichtig etwas Wasser. So stehen die Chancen gut, dass Ihre Amaryllis pünktlich zu Weihnachten wieder blüht.

Amaryllis in einen Topf mit Erde pflanzen, um sich an neuen Blühen erfreuen zu können. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / VISIONSPICTURES | Visions Botanical