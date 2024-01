Pflegeleichte Zimmerpflanzen, die wenig Licht brauchen

Diese Zimmerpflanzen reinigen die Luft von Schadstoffen

Fomaldehyd, Xylol oder Benzol: Die Luft in unseren Wohnungen und Häusern ist oft durch gesundheitsschädliche Stoffe belastet. Sie stecken in Möbeln, Teppichen oder Tabakrauch und können sogar krebserregend sein. Alle hier aufgeführten Zimmerpflanzen filtern Schadstoffe aus der Luft und verbessern so das Raumklima!