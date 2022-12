Hyazinthen im Topf pflanzen und pflegen

Was tun, wenn die Hyazinthe verblüht ist?

Verblühte Hyazinthen können wiederverwendet werden. Nach der Blüte schneiden Sie die Blüten am Stiel ab, das Grün sollten Sie an der Pflanze belassen. Stellen Sie sie an einen hellen, kühlen, aber frostfreien Ort oder pflanzen Sie die Hyazinthe in den Garten.