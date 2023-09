Wulf Piella bei SWR4 Digital

per Mail teilen

Wulf ist bei SWR4 Digital, seit er klicken kann. Er ist Onliner aus Leidenschaft, liebt Bewegung an frischer Luft und trinkt seinen Kaffee am liebsten handgebrüht.

Warum arbeitest du gerne bei SWR4 Digital?

Weil ich mich hier beruflich daheim fühle, tagtäglich dazulerne und neue Erkenntnisse direkt an meine Leser*innen weitergeben darf - zum Beispiel, worauf man beim Ausfüllen einer Patientenverfügung achten sollte oder wie man im Alltag Wasser sparen kann.

Wo findet man Dich, wenn Du nicht am Schreibtisch sitzt?

Immer in Bewegung - am liebsten draußen in der freien Natur. Wenn es nicht anders geht, gehe ich auch mal ins Fitnessstudio.

Wobei wirst Du schwach?

Bei frischem, lecker zubereitetem Gemüse, guter Musik und bei einem innigen Blick meines Lieblingsmenschen. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. ;-)

Was ist deine größte Macke?

Ich sitze immer noch zu viel - deswegen: siehe weiter oben.