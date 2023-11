Die Beatrice Egli Show 2023 – das Video und die besten Bilder

per Mail teilen

Howard Carpendale, Peggy March, Maite Kelly und viele andere Stars: Die Beatrice Egli Show überzeugte auch 2023 mit einem großen Aufgebot an prominenten Gästen. Wir zeigen die besten Bilder und die ganze Sendung der Musikshow im Ersten.

Das sind die Stars der Beatrice Egli Show im Ersten

Beatrice Egli legt in ihrer Sendung Wert auf musikalische Vielfalt. Dass der Schlager dabei ein besonderes Gewicht hat, zeigte sie auch in der zweiten Ausgabe ihrer "Beatrice Egli Show" im Ersten. Als Gäste begrüßte die 35-jährige Schweizerin unter anderem Howard Carpendale, Peggy March, Maite Kelly, DJ Ötzi und den bekannten Schweizer Bandleader Pepe Lienhard.

Schlagerstar Howard Carpendale und seine größten Hits

Eine große Schlager-Show ohne Howard Carpendale und Superhits wie "Deine Spuren im Sand"? Undenkbar! In der Beatrice Egli Show singt die Schlagerlegende, die keine sein will, ein Medley seiner größten Hits.

Sängerinnen aus drei Ländern: Beatrice Egli, Maite Kelly und Melissa Naschenweng

Die eine aus der Schweiz, die andere aus Amerika und die dritte aus Österreich: Beatrice Egli, Maite Kelly und Melissa Naschenweng überraschen mit dem gemeinsamen Song "Liebe lohnt sich" in der Musikshow.

Schlagerlegende Peggy March – von Florida nach Berlin

Für einen Auftritt in der Beatrice Egli Show verlässt Peggy March gerne mal ihre Wahlheimat Florida in den USA. Die 75-Jährige ist bekannt für Hits wie "Mit 17 hat man noch Träume" und verwöhnt das deutsche Publikum mit dem Song "Don't worry my love".

Beatrice Egli und ihr Publikum freuen sich über die vierte Show

Zum vierten Mal schon lädt die Schweizerin Beatrice Egli zu ihrer eigenen Show ein – und zum zweiten Mal im Ersten. Bei ihrem Publikum kommt die musikalische Vielfalt mit einer kräftigen Prise Schlager offensichtlich sehr gut an.

"Showtime" für Tausendsassa Sasha

Eine eigene Live-Show, eine Autobiografie und Musik für ein Kinderbuch: Popstar Sasha macht seinem Ruf als Tausendsassa alle Ehre. Dass er es bei seinen Auftritten gerne schick und glamourös hat, zeigt der 51-Jährige auch in der Beatrice Egli Show.

Beatrice Egli im Duett mit Gregor Meyle

Mit ihren Gästen singt Beatrice Egli auch gerne mal im Duett. Zusammen mit Gregor Meyle gibt die Gastgeberin die gefühlvolle Ballade "Weil sich träumen lohnt" zum Besten.

Christin Stark singt erstmals ihren neuen Song

Christin Stark ist eine Kollegin von Beatrice Egli – und zwar nicht nur als Sängerin, sondern auch als Moderatorin. Seit kurzem präsentiert die 34-Jährige die "Schlager des Monats" beim MDR. In der Show singt Ehefrau von Matthias Reim erstmals ihren neuen Song "Sag wann".

Beatrice Egli erinnert mit Pepe Lienhard an Udo Jürgens

Pepe Lienhard hat mit seiner Band über viele Jahre den Sänger und Entertainer Udo Jürgens begleitet. Davon erzählt der 77-jährige Schweizer Saxofonist und Bandleader natürlich gerne in der Sendung von Beatrice Egli.

DJ Ötzi ist bei der Party mit dabei

Wo Partyhits gefragt sind, ist DJ Ötzi nicht weit! Zur stimmungsvollen Musikshow seiner Schweizer Kollegin trägt der Star aus Österreich mit Liedern wie "DU (Was ich will, bist du)" seinen Teil bei.