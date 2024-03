Darum sollten Sie die braunen Blüten im Herbst nicht abschneiden

Auch wenn die runden Blütenbälle der Bauernhortensien im Herbst an Farbe verlieren oder schon braun werden: Schneiden Sie sie nicht ab! Denn im Winter schützen die abgeblühten Blüten die zarten Blütenknospen, die sich schon fürs nächste Frühjahr gebildet haben. Schneiden Sie im Herbst die braunen Blüten weg, sind die Knospen fürs nächste Jahr schutzlos dem Winterwetter ausgesetzt. Außerdem kann in die Schnittwunde Wasser eindringen, was gerade bei Frost die Pflanze schädigen kann.