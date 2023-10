Thomas Anders live in Koblenz - die besten Bilder vom SWR4 Konzert auf der Ehrenbreitstein

Live und exklusiv - nur für Gewinnerinnen und Gewinner: Thomas Anders begeisterte auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz mit eigenen Liedern und Hits von Modern Talking. Wir zeigen die besten Bilder vom Konzert des Sängers in seiner Heimatstadt.

Zwei Stunden Hits von Thomas Anders auf der Festung Ehrenbreitstein

Zwei Stunden statt der erwarteten anderthalb: Thomas Anders und seine Band verwöhnen die Besucher*innen auf der Festung Ehrenbreitstein mit einem besonders langen Konzert.

Thomas Anders begeistert mit eigenen Liedern und Hits von Modern Talking

Mit vielen bekannten Songs begeistert der Sänger sein Publikum - darunter eigene deutsche Lieder wie "Der beste Tag meines Lebens", aber auch Hits seiner früheren Band Modern Talking wie zum Beispiel "You can win if you want". Die klingen auch nur mit der Gitarre begleitet ziemlich gut.

Bei einem seiner eigenen Lieder, die er normalerweise im Duett mit Florian Silbereisen singt, tauchte sein Partner plötzlich überraschend auf - wenn auch nur virtuell.

Beim Konzert ganz nah dran am Superstar

Die Eintrittskarten für das Konzert gab es nicht zu kaufen, sondern nur bei SWR4 zu gewinnen. Insgesamt 200 SWR4 Hörerinnen und Hörer haben das große "Anders-Los" gezogen. Im Kuppelsaal der Festung Ehrenbreitstein können die Fans ganz nah dran sein an ihrem Superstar.

Der Sänger hat in Koblenz ein "Heimspiel" und macht Selfies mit dem Publikum

Thomas Anders hat bei seinem Konzert in Koblenz ein richtiges "Heimspiel", denn die Stadt am Rhein ist seine Heimatstadt.

Die Stimmung im Kuppelsaal ist großartig und der Star macht sogar Selfie-Aufnahmen mit seinem Publikum. Da wollen natürlich viele mit im Bild sein!

Ein Konzert zu Hause macht besonders viel Spaß

Gerade auch mit seinen Hits aus der Zeit von Modern Talking feiert Thomas Anders immer noch international Erfolge. Der Sänger gibt Konzerte in Russland, Aserbaidschan, Chile und vielen anderen Ländern. Zuhause in Koblenz macht es ihm aber immer besonders Spaß.