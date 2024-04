Wie sich Pflanzen grundsätzlich vermehren

Kurzer Ausflug in die Botanik: Es gibt die generative Vermehrung und die vegetative Vermehrung. Was ist der Unterschied? Generativ heißt: Vermehrung über Aussaat von Pflanzensamen. Vegetativ heißt: Vermehrung über Pflanzenteile, also Stecklinge, Ableger und so weiter.