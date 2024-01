per Mail teilen

Nach dem langen Winter sehnen wir uns nach Frühling. Im Moment ist es noch eher nasskalt. Mit Blumen und schönen Bastelideen können Sie ihn sich trotzdem schon nach Hause holen.

Tulpen, Ranunkeln und Narzissen für ein schnelles Frühlingserwachen

Am schnellsten und einfachsten holen Sie sich den Frühling mit Schnittblumen ins Haus. Anstatt einen großen Strauß zu machen, können Sie die Blumen auch in kleine Vasen geben und sie auf dem Esstisch oder im Raum verteilen. Somit potenzieren Sie den Frühling auch in Ihren vier Wänden.

Frühlingsdeko im Glas

Das ist mal eine farbenfrohe Frühlingsdeko! Hyazinthenzwiebeln umwickelt mit Filz. Und weil es ja immer eine Weile dauert, bis die Hyazinthen aufgeblüht sind, sorgen hier schon mal trockene Blumen und Gräser für Frühlingslaune. In einem Glas mit Kieselsteinen sieht das richtig toll aus.

Sie können Frühblüher wie Hyazinthen, Trauben-Hyazinthen, Mini-Narzissen oder Schneeglöckchen auch in Glasgefäße pflanzen. Kugelvasen eignen sich auch prima dafür.

Das sieht richtig toll aus und die Blüten halten länger als in der Vase. Sie brauchen auch nicht viel Erde oder Sand dafür, nur so viel, dass die Wurzeln und der untere Teil der Zwiebeln gut eingebettet sind.

Damit es schöner aussieht, können Sie zwischen die Blumen Moos legen. Mit Steinen, Ästen, Federn oder Eierschalen können Sie Ihr Blumenarrangement noch aufpeppen.

Rustikale Frühlingsdeko mit Frühblühern für draußen

Wer es lieber rustikal mag, der kann Holzkisten, Körbe, Metalleimer oder alte Backformen mit Frühlingsblumen bepflanzen.

Wichtig dabei ist, dass die Körbe und Holzkisten vorher mit einer reißfesten Folie ausgekleidet werden, und zwar bis oben an den Rand. So wird das Holz oder der Korb nicht durch das Gießwasser feucht.

Damit sich später im Pflanzgefäß das Wasser nicht staut, am besten erst Blähton und dann Erde hineinfüllen und sparsam gießen.

Frühlingsstrauß mit Anemonen und Weidekätzchen

Anemonen und Weidekätzchen sind eine super Kombination für die Blumenvase. Mit einer runden Vase kommen die Blumen sogar noch viel besser zur Geltung.

Frühling auf dem Esstisch

Wow, sieht das nicht wunderbar frühlingshaft aus? Mit Wachs überzogene Hyazinthenzwiebeln, Perlhuhnfedern, Narzissen in weißen Metall-Übertöpfen und Kerzen. Alles in weiß und grün gehalten. Ein rustikales Holztablett richtig schön üppig dekoriert.

Kranz aus Weidenkätzchen

Schlicht, aber schön. So kann man diesen Kranz aus Weidenkätzchen beschreiben. Die passende Dekoration zum Jahresanfang, wenn es noch winterlich ist, man aber schon sehnsüchtig auf den Frühling wartet. Weidenkätzchenzweige kann man im Blumenladen kaufen. Sie sind inzwischen auch in verschiedenen Farben erhältlich.

Farbtupfer für das Frühlingsgefühl

Diese Frühlingsdeko ist schnell gebastelt. Eine Tasse mit Steckschaum füllen. Ein bissen Sisalgras obendrauf geben, dann eine Stabkerze hineinstecken und mit farbenfrohen trocknen Blumen und Gräsern dekorieren.

Wie wär's mit Blüten aus Papier?

Auch diese Idee ist simpel und sieht wirklich super aus. Man braucht für diese Frühlingszweige nur schöne Äste, weiße Farbe zum Aufsprühen und bunte Notiz-Zettel. Eine Frühlingsdeko, bei der auch Kinder gerne mitbasteln.