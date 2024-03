Ostern: Deko-Trends und Ideen für 2024

per Mail teilen

Zu Ostern gehört natürlich auch Deko. Wir geben Tipps, wie Sie Osterhasen und Trockenblumen in Szene setzen. Außerdem zeigen wir Trends für Osterkränze und Geschenkverpackungen.

Osterhasen aus Beton

Dieser Hase aus gegossenem Beton, mit Draht-Ohren und den rosafarbenen Trockenblumen dran, ist allein schon ein Hingucker. Dafür verwendet man an besten Bastelbeton. Den bekommt man im Bastelgeschäft oder im Baumarkt. Die Gießformen gibt es aus Kunststoff oder Silikon und die sind ebenfalls im Bastelgeschäft oder in Internetshops erhältlich.

Solche Hasen passen auch prima in bepflanzte Schalen mit Hyazinthen, Primeln oder kleinen Osterglocken. Mit bunten Frühlingsblumen lässt sich wunderbar der Frühling nach Hause holen.

Trockenblumendeko zu Ostern

Wer Dekorationen aus Trockenblumen liebt, für den ist diese Deko-Idee genau richtig. Dafür brachen Sie einen Metallring in Osterhasenform, einen Holzständer für den Metallring, getrocknete Blüten und Gräser Ihrer Wahl und feinen Draht. Am besten binden Sie zuerst die Blumen und befestigen sie dann am Metallring.

Deko für den Ostertisch

Für diese schnelle Deko braucht man eine Deko-Eierhälfte, eine Stabkerze mit oder ohne Osteraufdruck, Steckmasse, Moos, trockene Blumen und Gräser und etwas Sisalgras. Diese Deko-Idee eignet sich auch prima als Geschenk.

Kränze aus Moos mit Wachteleiern

Sehr natürlich, schlicht und österlich sehen diese Mooskränze aus. Die Basis ist immer ein Stroh- oder Weidenkranz. Dieser wird mit Moos und Sisalgras oder Heu bedeckt und dann mit Draht festgebunden. Dekoriert wird er mit kleinen Wachteleiern und Perlhuhnfedern.

Farbenfroher Eierkranz

Dieser Eierkranz ist zwar schon vor vier Jahren entstanden, aber er ist dennoch zeitlos schön! Als Basis eignet sich ein halber Styropor- oder Weidenkranz. Kaufen Sie am besten Eier in unterschiedlichen Größen und bemalen Sie sie mit Acryl in den Regenbogenfarben. Mit einer Heißklebepistole lassen sich die Eier prima auf dem Kranz befestigen. Falls Sie Eier für diesen Kranz selbst ausblasen wollen, dann haben wir hier noch ein paar Tipps.

Dekorative Verpackungen für Ostern

Wie man Ostereier schnell und schön auch ohne Körbchen verpacken kann? Ganz einfach in braunen Papiertüten. Von der Tütenöffnung aus gesehen, ein Dreieck ausschneiden, die Eier einfüllen und dann die Tüte zubinden. An die Vorderseite eine Wattekugel kleben und fertig ist die Osterverpackung im Hasen-Look fertig.

Eine Verpackung im Karotten-Look haben wir auch noch entdeckt. Dafür braucht man orangefarbenes Tonpapier, eine Schere, Kleber, Locher und grünes Schleifenband. Die Tütchen sehen so ein bisschen wie kleine Schultüten aus, sind aber nicht rund, sondern haben vier Seiten, die nach unten spitz zulaufen. An der Öffnung werden zwei gegenüberliegende Laschen gelocht, die anderen werden nach unten gedrückt. Durch die Löcher wird das Band gezogen und zu einer Schleife gebunden.

Dekorative Ostereier

So süß, diese hartgekochten Ostereier. Sie eignen sich wunderbar für das Osterfrühstück zum gleich Aufessen, als Deko für den Tisch oder als Ostergeschenk. Für diese süßen Ostereier brauchen Sie einfarbige Mousselin-Stoffservietten oder die, die Sie eh zu Hause haben, hartgekochte Eier und einen schwarzen Lebensmittelstift.