Der Sommer kann es in sich haben. Hohe Temperaturen, Dürre und durch den Klimawandel extreme Wetterlagen. Was kann man gegen die Hitze tun und wie schläft man bei Hitze am besten?

Sendung am Mi. , 26.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg