Die Bürgerseen liegen im Talwald zwischen Kirchheim unter Teck und Nürtingen - drei Seen am Fuße der Schwäbischen Alb.

Von Bäumen im Landschaftsschutzgebiet eingerahmt geht der obere Bürgersee gemächlich über in den mittleren und, weiter im Fluß des Lebens, der in den unteren Bürgersee. Oben tummeln sich nur Fische. In der Mitte dürfen Angler ihr Glück versuchen und unten lädt natürlich gefiltertes, sauberes grünes Wasser dann alle Bürger zum Bade.

Ein See für alle Bürger - und Krokodile???

Und tatsächlich Alle. Strahlende Sonnenanbeterinnen, rüstige Rentner, wohlbeleibte Wandervögel, prächtige Profischwimmerinnen, lachende Lokalpatrioten, muntere Mütter und knuffige Kinder toben über die Liegewiesen und durchs Wasser. Ja selbst furchterregende Krokodile hat man hier schon gesehen. Ein davon elektrisiertes, internationales Forscherteam hat die dann nach monatelangem Nachstellen gefangen.

Pappkrokodile sorgten längere Zeit für Verwirrung an den Bürgerseen Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck

Die Echsen entpuppten sich als Bürger aus Pappe, inzwischen zu einer Museumattraktion geworden, ein Spaß junger Menschen, die den Bürgersee mal für sich alleine haben wollten.

Ein Bad in der Natur

Man badet hier voll in der Natur, die Bäume reichen rund um den See bis direkt ans Ufer. Der obere See ist ein Biotop mit Kleinröhricht, Igelkolben, Sumpfschwertlilien, sowie Schilf- und Sumpfpflanzen. Außerdem Fischen, Fröschen, Libellen, Schmetterlingen und Vögeln. Ein Lehrpfad mit Schildern läßt keine Unklarheiten aufkommen.

Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck

