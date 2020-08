"Das eindrucksvollste, am schroffsten eingeschnittene Trockental des Härtsfelds" nennt das Regierungspräsidium Stuttgart das Dossinger Tal. Wer sich davon überzeugen will, muss ganz in den Osten von Baden-Württemberg fahren: Aufs Härtsfeld, wo es immer "einen Kittel kälter" ist. Dafür eine Klasse idyllischer... mehr...