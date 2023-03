Die "Sieben-Täler-Runde" bei Rottenburg ist ein traumhafter Wanderweg mit tiefen Schluchten, urigen Wäldern, markanten Bergen, sprudelndem Quellwasser und traumhaften Weitblicken.

Die sieben Täler zwischen den Rottenburger Ortschaften Bad Niedernau, Weiler und Schwalldorf vereinen kurzweiligen und abwechslungsreichen Wandergenuss auf höchstem Niveau. Höhepunkte der Wanderung sind das liebliche Katzenbachtal, der geschichtsträchtige Schlösslesberg und die wild-romantische Wolfsschlucht.

Highlights Wolfsschlucht und Katzenbachtal

In der Wolfsschlucht ist Trittsicherheit erforderlich. Wem der Auf- und Abstieg an der Wolfsschlucht zu gewagt ist, kann weiter entlang des Katzenbachtals eine seichtere Wanderroute wählen. Am Feuchtbiotop in Schwalldorf, am Apollotempel an der Römerquelle und am Wanderparkplatz Hasenkreuz in Weiler und im Kurpark Bad Niedernau bietet sich eine Rast an.

Abschluss an der Rottenburger Neckarpromenade

Am Ende der Wanderung können sich durstige Wanderer am Quellhaus an der Apolloquelle erfrischen und kostenlos Heilwasser abfüllen – wenn die Quelle läuft. Die Stadt Rottenburg war dazu im Gespräch mit den Eigentümern des Brunnenhäusles, der Aqua Römer GmbH.

Nach der Wanderung kann man sich die Bischofsstadt Rottenburg am Neckar anschauen. Die schöne Neckarpromenade, die historischen Altstadtgassen und (wenn geöffnet) zahlreiche Einkehrmöglichkeiten bieten einen schönen Abschluss für die Wanderung.

Die Infos im Überblick

Mit Bahn und Bus erreichbar

Adresse: Badstraße 85, 72108 Rottenburg am Neckar

Schwierigkeit: mittel, familienfreundlich

Strecke: 6 km

Dauer: 2 Stunden

Auf- und Abstieg: 140 Höhenmeter

Geologische Highlights: Sieben-Täler-Höhle, die größte Höhle im Landkreis Tübingen

Einkehrmöglichkeit: Restaurant Schützenverein Bad Niedernau

