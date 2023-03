per Mail teilen

Der Silberburg-Verlag hat einen Wanderführer herausgegeben: "Erlebniswandern im Streuobstparadies" heißt er und enthält 30 Touren rund um die Region Stuttgart.

Wir sind in den Landkreis Böblingen gefahren, um eine der Touren auszuprobieren. In Herrenberg ging's los, dort sind wir losgelaufen, mit dem Wanderführer in der Hand. Für die auf dem Weg liegenden Attraktionen gelten natürlich die aktuellen Corona-Beschränkungen.

Der Blick geht in die Weite der schwäbischen Alb

Der Streuobst-Erlebnisweg selbst beginnt bei Gültstein im Landkreis Böblingen. Eine wunderschöne Landschaft breitet sich vor den Wanderern aus: alte Obstbäume mit Äpfeln, Birnen und Zwetschgen. Tolle Ausblicke Richtung Alb, Richtung Schönbuch und Heckengäu. Sechs Kilometer lang ist dieser Weg, in 2,5 Stunden ist er gut zu schaffen.

Wunderschöner alter Baumbestand

Der Weg durch den schönen, alten Baumbestand ist weitestgehend asphaltiert – für den ein oder anderen Spaziergänger sicher ein Vorteil, aber wer so richtig quer durch die Natur will, auf alten, gestampften Wegen, dem wird das nicht ganz so gut gefallen. Ein Erlebnis ist dieser Weg aber auf jeden Fall!

Wer die Route verlängern will, dem empfiehlt sich der angeschlossene Panorama-Erlebnisweg Mönchberg. Von dort geht es weiter auf die Lauschtour in Kayh. Beschrieben sind die Routen hier: https://streuobsterlebnis.mitmachstadt-herrenberg.de/erlebniswege

Sehenswürdigkeiten auf dem Weg

