Der Luchspfad im Nordschwarzwald ist ein abwechslungsreicher Pfad für Menschen, die gut zu Fuß sind. Über 4,5 Kilometer geht es über Stock und Stein durch den Wald.

In Sichtweite vom Mehliskopf, gleich hinter der kleinen Kapelle beim Parkplatz Plättig, beginnt der Luchspfad. Der schmale Weg durch den von Sturm Lothar Ende der 90er Jahre gezeichneten Wald macht seinem Namen alle Ehre. Totholz, wo man auch hinsieht! Wie auf einem Schleichweg geht es über Wurzeln und Felsbrocken, auf weichem Waldboden niemals nur geradeaus, immer wieder hoch, dann runter. Hinter jeder Kurve sieht der Wald anders aus: dort Tannen, da Buchen, dann wieder Mischwald und niedrige Sträucher.

SWR Susanne Lohse

Einen atemberaubenden Blick auf die Rheinebene bieten Lichtungen. Über aufgestellte Fernrohre lassen sich Häuser und Straßen heranzoomen. Es lohnt sich, den Pfad mit offenem Blick zu gehen: da ein gelber Pilz, dort rote Beeren, Licht, das durch die Blätter fällt. Ein Schwarzwaldbächlein plätschert leise vor sich hin. Hinüber geht's über einfache Holzstege, befestigt zwar, trittsicher sollte der Wanderer aber schon sein.

SWR Susanne Lohse

Der Luchspfad regt die Fantasie an. Streckenweise erinnert er an einen Märchenwald, verwunschen wirkt der geschlungene Pfad mit seinen teilweise noch feuchten Stellen auf dem Boden. Waldgeruch steigt in die Nase. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, der Luchs käme um die Ecke…Doch gerade dies lernt der Naturliebhaber auf dem Luchspfad: der Luchs mit seinen langen Haaren an den Ohren, die ihm zum Spitznamen Pinselohr verholfen haben, soll zwar schon zu sehen gewesen sein im Nationalpark Nordschwarzwald. Dem Menschen hat er den Berichten nach aber noch nie etwas zu angetan.

Die Infos im Überblick