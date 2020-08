Wie wärs mit einer kleinen Abkühlung im Rhein-Neckar-Kreis? Der Blausee zwischen den beiden Gemeinden Altlußheim und Neulußheim ist das ideale Ziel dafür.

Das Wasser frisch, aber nicht kalt, der Wind eine leichte Brise, die Menschen überall auf dem Gelände entspannt. Was will man mehr an einem Sommertag in Corona-Zeiten? Mit den vielen alten Bäumen, der gepflegten großzügigen Liegewiese und den zahlreichen kleineren Strandabschnitten ist der Blausee ein kleines Paradies.

SWR Dagmar Kwiatkowski

Paradiesische Zustände wie am Meer

Rund 750 Meter lang und gut 500 Meter breit ist er, entstanden als Baggersee. Hier kann man richtig relaxen, das ist Sommerfeeling pur, wie im Urlaub. Statt stundenlang aufs Meer zu schauen, kuckt man auf den See: der Effekt ist der gleiche! Urlaub zuhause eben.

SWR Dagmar Kwiatkowski

Fazit: der Blausee ist ein echter Geheimtipp unter den Badeseen und allen, die ihn jetzt kennenlernen wollen: gute Erfrischung und viel Spaß!

Welche Corona Sonderregeln gelten?

Auf dem Gelände und im See gilt eine Besuchsobergrenze von 2.000 Badegästen und 1.5 Meter Abstand im Wasser und an Land. Ein Ticker auf der Internetseite blausee-lussheim.de gibt an, ob noch Plätze frei sind. Eine vorherige Anmeldung / Reservierung ist nicht nötig und auch nicht möglich. An der Kasse muss jeder Besucher seine persönlichen Daten hinterlassen.

Die Infos im Überblick