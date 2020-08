Von der Quelle des Kraichbachs bis zur Mündung: Der Kraichradweg führt über rund 65 Kilometer vom Naturpark Stromberg-Heuchelberg über den Kraichgau bis in die Rheinebene.

Naturerlebnis und Geschichtstour

Kühlen Wald, Weinberge, Gemüse-und Getreidefelder, romantische Stadtkerne und schicke Neubaugebiete, all das erleben Radler auf dem Kraichradweg von Sternenfels (Enzkreis) bis Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis). Über weite Strecken folgt die Route dem Lauf des Kraichbachs, der in Sternenfels entspringt und in Ketsch in einen Altrheinarm mündet. Der Weg ist häufig asphaltiert, streckenweise besteht er aber auch aus feinem Kies und Splitt.

SWR Doris Steinbeißer

Ein Radeltag für die ganze Familie

Wer dem Lauf des Wassers folgt, das bekanntlich aus der Höhe ins Tal fließt, kann den Kraichradweg relativ unangestrengt genießen. Lediglich beim ersten Drittel der Route geht es bergauf und bergab, aber alles moderat und auf meist autofreien Wegen. Deshalb und weil es auch für Kinder immer etwas zu sehen und zu erleben gibt, ist der Kraichradweg bestens geeignet für einen Familienausflug.

SWR Doris Steinbeißer

Immer wieder führt die Strecke an Weiden vorbei mit Pferden, Ziegen und Schafen, im Sommer sind viele Störche auf den gemähten Feldern unterwegs, freilaufende Hühner picken Futter, Gänse schnattern. In Oberderdingen-Flehingen lädt das Naturfreibad zu einer kleinen Abkühlung. Im Schlussdrittel lockt der Strand des St. Leoner Sees. Man kann dort aber auch Minigolf spielen und einige Kilometer weiter beim großen Golfplatz die Flugbahnen der weißen Bälle beobachten.

Viel zu entdecken für Kultur- und Geschichtsinteressierte

So wie sich die Landschaft auf den rund 65 Kilometern ständig verändert, so vielfältig sind die Städte und Dörfer auf der Strecke mit ihren besonderen Traditionen. Das Lichtmessreiter-Denkmal in Oberderdingen macht neugierig auf den „Nationalfeiertag“ dort in jedem Februar.

SWR Doris Steinbeißer

Wer zum ersten Mal durch Gochsheim fährt, staunt über das Schloss, das Badische Bäckereimuseum und das Deutsche Zuckerbäckermuseum. In Hockenheim, bei der weltberühmten Rennstrecke, präsentiert das Motor-Sport-Museum die Geschichte des Rennsports, und in der Innenstadt ist dem Tabak mit Anbau und Verarbeitung ein Museum gewidmet. In Corona-Zeiten ist es wichtig, sich vorher genau über Öffnungsbedingungen und -zeiten zu informieren.

Renaturierter Kraichbach und Gartenschaupark

In der Innenstadt von Hockenheim ist der Kraichbach zu einem Treffpunkt geworden, renaturiert und schön gestaltet ist der Bachlauf ein beliebter Anziehungspunkt. Ebenso wie der attraktive Park, der zur Landesgartenschau 1991 angelegt wurde. Durch ein weiteres Naturschutzgebiet führt der Weg dann zur Mündung des Kraichbachs bei Ketsch. Zur Erfrischung können die Radler dort in den nahen Badesee springen oder noch ein wenig die Kühle des Waldes auf der Rheininsel genießen.

Die Infos im Überblick