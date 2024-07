Ein echter Luxus: Urlaubsfeeling und Badespaß gibts im Raum Karlsruhe direkt vor der Haustür. An den vielen Baggerseen sorgt die DLRG für Sicherheit. Hier ihre wichtigsten Tipps!

Sommer, Sonne, Wochenende - und wenn dann auch noch alles zusammenkommt, ist an den Bade- und Baggerseen in Baden-Württemberg richtig viel los. Im Raum Karlsruhe gibt es besonders viele Seen. Damit sich die Badegäste dort wohlfühlen, sorgt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Badeaufsicht für Sicherheit.

Sicherheitstipps von den DLRG-Profis

Edgar Schiel von der DLRG Rastatt ist mit seinen Rettungsschwimmern am Kaltenbachsee in Muggensturm (Kreis Rastatt) regelmäßig im Einsatz. Er erklärt die wichtigsten Regeln für sicheres Schwimmen im See, am Meer oder im Schwimmbad:

Möglichst an bewachten Seen schwimmen.

Nicht in unbekannte Gewässer gehen oder sich vorher über das Gewässer informieren.

Vor dem Schwimmen abkühlen, wenn möglich duschen.

Absperrungen wie Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich beachten.

Die eigene Kraft nicht überschätzen, gerne zu zweit schwimmen oder Schwimmbojen als Sicherheit mitnehmen.

Eltern sollten immer auf ihre Kinder achten. Kinder sollten nur zusammen mit den Eltern ins tiefe Wasser - und dann nur, wenn die Kinder sichere Schwimmer sind. Aus Sicht der DLRG reicht das Seepferdchen-Abzeichen nicht aus. Als sichere Schwimmer gelten diejenigen, die mindestens 15 Minuten ohne Pause schwimmen können - das ist Anforderung für das Schwimmabzeichen in Bronze.

Bei Gewitter: An das nächstgelegene Ufer schwimmen und so schnell wie möglich aus dem Wasser raus.

Edgar Schiel bildet beim DLRG Rastatt Rettungsschwimmer aus. SWR Cornelia Stenull

Ein besonderer Tipp vom DLRG-Profi: Sollten Sie sich auf dem Wasser plötzlich unsicher oder kraftlos fühlen: Auf den Rücken legen, leichte Beinschläge machen, ruhig atmen, Kräfte sammeln. Wenn es wieder geht, zurück ans nächste Ufer schwimmen.

Im Schwimmbad gelten im Prinzip die gleichen Regeln wie für das Baden im See: Abkühlen, auf Hygiene achten, Anweisungen des Bademeisters befolgen.

Das Besondere im Schwimmbad ist: Es ist in der Regel eine kleine Wasserfläche - es sind also mehr Menschen auf engem Raum. Daher gilt hier besonders: Rücksicht aufeinander nehmen, nicht vom Beckenrand springen. Immer schauen: Wo springe ich hin, dass ich niemanden verletze.

Wo viele Menschen zusammen sind, muss man einfach Rücksicht aufeinander nehmen.

Die DLRG macht auch Wachdienste an der deutschen Nord- und Ostsee. Für das Schwimmen im Meer gibt es spezielle Sicherheitstipps:

Nur an bewachten Stellen und gekennzeichneten Abschnitten ins Wasser gehen.

Auf die Beflaggung achten. Die rote Flagge bedeutet Lebensgefahr, dort sollte niemand baden.

Die eigene Kraft nicht überschätzen. Wellen, Strömung und Gezeiten stellen eine besondere Herausforderung auch für gute Schwimmer dar.

Im Zweifelsfall sich erkundigen. Die Rettungsschwimmer freuen sich, wenn sie Auskunft geben können.

Viel Besuch im Sommer am Baggersee Muggensturm

Wenn die Badesaison richtig losgeht, werden täglich bis zu 3.000 Besucherinnen und Besucher am Kaltenbachsee in Muggensturm erwartet. Damit im Notfall jeder Handgriff sitzt, trainiert die DLRG regelmäßig am Baggersee. So soll der Nachwuchs ausgebildet werden, um Menschen aus gefährlichen Situationen im Wasser zu retten.

Sommer am Baggersee in Muggensturm: Der Nachwuchs der DLRG trainiert dort Rettungseinsätze. SWR Cornelia Stenull

Jahr für Jahr warnt die DLRG davor, im Rhein und in anderen Flüssen zu baden. Besonders im Rhein kann die starke Strömung lebensgefährlich werden. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen. Besonders tückisch: falsche Tipps bei Google oder auf Social Media: