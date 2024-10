Baden mit Pferd am Baggersee Grötzingen

Mit ihren zwei Ponys geht Amelie Hochfeld regelmäßig zum Schwimmen an den Baggersee Grötzingen in der Nähe von Karlsruhe. Poppie ist eine Wasserratte und schwimmt richtig weit raus. Pony Jule braucht dagegen noch etwas Unterstützung beim Bad im See. Am Baggersee Grötzingen kann sie üben, denn hier gibt es eine spezielle Badestelle für Pferde.