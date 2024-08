Ein Marder hat am frühen Morgen in Teilen von Ludwigsburg für einen Stromausfall gesorgt. Ampeln zeigten keine Signale, der Bahnhof war dunkel. Auch Telefonverbindungen waren ausgefallen.

In der Innenstadt von Ludwigsburg hat es am Montagmorgen einen großflächigen Stromausfall gegeben. Laut der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim war die Störung ungefähr um 4:30 Uhr aufgetreten.

Unter anderem waren die Telefonverbindungen der Polizeiposten gestört, die Rettungsleitstelle der Feuerwehr war aber problemlos erreichbar. Anwohnerinnen und Anwohner berichteten auch von ausgefallenen Ampeln und ÖPNV-Anzeigen. Auch im Bahnhofsgebäude waren die Lichter ausgefallen, die Menschen liefen vor Sonnenaufgang in der Dunkelheit zu den Gleisen. Da so früh am Morgen noch kein Berufsverkehr war, habe der Stromausfall allerdings nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen geführt, so die Polizei gegenüber dem SWR.

Grund für den Stromausfall: ein Marder

Laut der Stadtwerke Ludwigsburg hat ein Marder den Stromausfall ausgelöst. Er sei im Bereich des Trafos eines Umspannwerks der Netze BW in Hoheneck unterwegs gewesen. Die Stadtwerke Ludwigsburg konnten daraufhin Strom aus Kornwestheim umleiten und so die Vollversorgung gegen 7:15 Uhr wiederherstellen.

Entgegen der Erstmeldung: Keine Ausfälle in Stuttgart-Zuffenhausen

Ursprünglich hatten die Stuttgarter Netze ebenfalls Stromausfälle in Teilen von Stuttgart-Zuffenhausen auf ihrer Website gemeldet. Laut einem Sprecher handelte es sich dabei aber um einen Fehler - es habe zu keinem Zeitpunkt Ausfälle oder Unterbrechungen in der Stromversorgung in Zuffenhausen gegeben.