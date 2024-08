Stuttgart Netze: Stromausfall in Neugereut und Mühlhausen

In einigen Haushalten in Neugereut und Mühlhausen ist am Sonntagnachmittag der Strom ausgefallen. Laut Netzbetreiber war ein Kurzschluss durch ein beschädigtes Kabel die Ursache.

Ein Stromausfall in Stuttgart-Bad Cannstatt hat am Sonntagnachmittag für Beeinträchtigungen gesorgt. Netze Stuttgart als Betreiber erklärte gegenüber dem SWR, dass insgesamt zehn Umspannstationen betroffen gewesen seien. Grund sei ein beschädigtes Kabel gewesen, das einen Kurzschluss ausgelöst hatte. Notrufe: Drei Aufzüge blieben stecken Betroffen waren Haushalte in den Stadtteile Neugereut und Mühlhausen. Einem Sprecher der Feuerwehr Stuttgart zufolge gingen wegen des Stromausfalls Notrufe wegen dreier steckengebliebener Aufzüge ein. Am späteren Nachmittag war die Störung behoben.