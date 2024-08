Nach dem heftigen Unwetter am Dienstagabend im Raum Bruchsal kämpfen die betroffenen Kommunen noch immer mit den Folgen. Es werden Helfer für die Aufräumarbeiten gesucht.

Es ist Tag drei nach dem verheerenden Hochwasser ausgelöst durch Starkregen am Dienstagabend in Bruchsal und Umgebung. Noch immer laufen die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter.

Im Stadtteil Helmsheim in Bruchsal sind fast alle Haushalte wieder an das Stromnetz angeschlossen bis auf den Straßenzug "Am Gießgraben". Sollten einzelne Häuser noch ohne Strom sein, so liege das Problem im hausinternen Stromnetz, sagt Ina Kunzmann, Pressesprecherin der Stadt Bruchsal. Durch den Regen wurde die Elektrik von vielen Häusern beschädigt.

Die Lage ist immer noch angespannt.

Nach Angaben der Pressesprecherin werden dringend Ehrenamtliche gesucht, die helfen. Interessierte können sich unter der Hotline 07251/79779 melden. Noch immer laufen die Arbeiten, um den Schlamm zu entfernen. Dafür werde Unterstützung gebraucht. Außerdem sei das Thema Sperrmüll sehr wichtig. Laut Kunzmann wird der Müll zwar vom Bauhof abgeholt. Es brauche aber Helfer, um den Sperrmüll aus den Kellern zu holen und um ihn dann auch abzuladen. Die Stadt Bruchsal informiert über den aktuellen Stand der Lage auch auf ihrer Website.

In Heidelsheim wird nach dem Hochwasser aufgeräumt. SWR

Gondelsheim: Unwetter mit Hochwasser "biblischen Ausmaßes"

Der Bürgermeister von Gondelsheim, Markus Rupp, klingt müde am Telefon. "Ich bin richtig k. o.", sagt er. "Aber wer ist das nicht momentan?" Seit 26 Jahren ist er Bürgermeister.

So etwas habe ich noch nie erlebt. Das war ein biblisches Ausmaß. Es war brutal.

Alle Keller seien ausgepumpt worden. Rupp lobt aber im Gespräch die "unglaubliche Unterstützung" von allen Seiten: "Der Zusammenhalt ist sehr groß." Bis auf ganz wenige Haushalte hätten nun alle wieder Strom. Ein Müllentsorgungssystem laufe auf Hochtouren an. Noch immer seien Grundstücke verschlammt. Rund 100 Bautrockner werden an Betroffene verteilt. "Wir versuchen, alles zu managen", so Rupp, "aber das ist keine Sache von zwei Tagen."

Bretten: Nach Hochwasser sind die Aufräumarbeiten durch

In Bretten waren die Feuerwehr und die Forstverwaltung im Einsatz. Sie kümmerten sich um umgefallene Bäume und vollgelaufene Keller. Tatsächlich seien die Aufräumarbeiten abgeschlossen. "Uns hat es nicht so stark getroffen", so Marcel Winter von der Pressestelle der Stadt Bretten. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen."