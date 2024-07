Der Modehändler Hugo Boss aus Metzingen (Kreis Reutlingen) blickt nach einem enttäuschenden zweiten Quartal pessimistischer auf das laufende Jahr. Beim Umsatz sei 2024 nur noch mit einem Plus von ein bis vier Prozent auf 4,20 bis 4,35 Milliarden Euro zu rechnen, teilte das Unternehmen gestern am späten Abend mit. Bisher hatte Hugo Boss mit einem Umsatzanstieg von drei bis sechs Prozent gerechnet

Schwere Gewitter über Teilen von BW

An vielen Orten in Baden-Württemberg hat gestern Abend eine Unwetterfront Schäden verursacht. Allein in Freiburg rückte die Feuerwehr 35 Mal aus. Hauptsächlich habe es sich dabei um abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume gehandelt, teilte ein Sprecher mit. Weitere Schäden gab es in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Dort seien Bäume umgestürzt und Keller vollgelaufen, so der dortige Kreisbrandmeister auf SWR-Anfrage.