BW-Newsticker am Morgen: Drei Tote und zwei Schwerverletzte in Albstadt, Gewalt bei Handballfest im Kreis Esslingen, Spanien ist Europameister

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:57 Uhr Drei Tote in Albstadt-Lautlingen: Anwohner sind geschockt Über die schreckliche Tat, die sich gestern in Albstadt-Lautlingen ereignet hat, haben wir vorhin ja bereits berichtet. Meine Kollegin Sonja Legisa war gestern vor Ort und schilderte im Interview mit dem SWR ihre Eindrücke. Die Menschen seien entsetzt gewesen. Die Familie sei im Ort bekannt gewesen. Mehr dazu seht ihr im Video: Video herunterladen (68,2 MB | MP4)

6:43 Uhr Kind stirbt nach Unfall auf Supermarktparkplatz Ein zweijähriges Mädchen ist am Samstagvormittag auf einem Supermarktparkplatz in Dornhan (Kreis Rottweil) nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Laut Polizei wollte das Kind offenbar den Parkplatz überqueren, als es vom Wagen eines 60-jährigen Mannes erfasst wurde. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen einer zufällig anwesenden Ärztin konnte dem Mädchen nicht mehr geholfen werden - es starb noch am Unfallort. Dorhan Gutachter soll Fall untersuchen Zweijährige stirbt im Kreis Rottweil nach Unfall auf Supermarktparkplatz Die Polizei spricht von einem "tragischen Verkehrsunfall": Ein kleines Kind ist auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts gestorben. 6:00 Uhr Sonntagmorgen SWR1

6:30 Uhr Bis zu 32 Grad sind heute drin - am Abend kräftige Schauer und Gewitter möglich Am Montag gibt es zunächst viel Sonne, im Laufe des Nachmittags wird die Luft schwüler und es kommen Wolken auf. Zum Abend ziehen von Frankreich her teils kräftige Schauer und Gewitter heran. Die Temperaturen erreichen maximal 25 Grad im Hochschwarzwald bis 32 Grad am unteren Neckar. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35 MB | MP4)

6:15 Uhr Nach Sieg gegen England: Spanien ist Europameister Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist Geschichte - und hat mit Spanien einen neuen Titelträger gefunden. Die Furia Roja setzte sich im Finale gestern Abend in Berlin mit 2:1 gegen England durch und sicherte sich damit den vierten EM-Titel nach 1964, 2008 und 2012. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte brachte Nico Williams die Spanier mit ihrer ersten wirklichen Torchance in Führung. Auch nach der Führung erspielten sich die Spanier mehr Torchancen. England um den nach einer Stunde ausgewechselten Bayern-Stürmer Harry Kane und Champions-League-Sieger Jude Bellingham hatte in der Offensive lange nicht viel entgegenzusetzen. Das 1:1 gelang dennoch durch einen Distanzschuss von Joker Cole Palmer. Der ebenfalls eingewechselte Mikel Oyarzabal traf dann für Spanien zum 2:1. Bereits am Samstag war der Teamtross aus Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis, wo die Spanier ihr Quartier bezogen hatten, nach Berlin gereist. Zur Verabschiedung aus BW gab es für die wartenden Fans das ein oder andere Souvenir. Ein ganz besonderes Geschenk bekam eine Hotel-Mitarbeiterin von Abwehrspieler Dani Carvajal überreicht. Aber seht selbst:

6:09 Uhr Gewalt bei Handballfest im Kreis Esslingen Bei einem Fest nach einem Handballturnier in Owen (Kreis Esslingen) ist es am Wochenende zu Ausschreitungen und Gewalt gegen Einsatzkräfte gekommen. Nachdem ein Sicherheitsdienst in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr mehrere Personen vom Festgelände verweisen wollte, die sich laut Polizei "inadäquat" verhalten hatten, war die Stimmung dort eskaliert. Die Gruppe hatte getrunken, reagierte aggressiv und setzte sich zur Wehr. Bei dem folgenden Polizeieinsatz erlitten ein Polizist und eine Polizistin Schläge gegen den Kopf und gingen zu Boden, auch eine weitere Polizeibeamtin sowie zwei Festbesucher wurden verletzt. In der Folge wurde die Veranstaltung von der Polizei geräumt. Owen Drei Polizisten und zwei Festbesucher verletzt Tumultartige Szenen bei Handball-Fest im Kreis Esslingen Bei einem Fest nach einem Handballturnier in Owen ist es zu Ausschreitungen und zu Gewalt gegen Einsatzkräfte gekommen. Das Gelände wurde geräumt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Spanien ist neuer Fußball-Europameister! Mit 2:1 gegen England gewannen die Iberer gestern das Finale. Damit ist die Heim-EM in Deutschland Geschichte. Doch was bleibt von der EM? Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und der Veranstalter der Host City Stuttgart wollen heute Vormittag Bilanz ziehen. Um 23 Uhr beginnt heute die Generalsanierung der Riedbahnstrecke. Dann fahren fünf Monate lang keine Züge mehr auf der wichtigen Strecke Frankfurt - Mannheim. Alle Infos zur Umleitung für Fernverkehrszüge und den Schienenersatzverkehr für Regionalzüge und S-Bahnen haben wir hier für euch zusammengefasst.