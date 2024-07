Bei einem Fest nach einem Handballturnier in Owen ist es zu Ausschreitungen und zu Gewalt gegen Einsatzkräfte gekommen. Das Gelände wurde geräumt.

Die Polizei spricht von "tumultartigen Szenen" in der Nacht auf Sonntag auf dem Sportgelände in der Au in Owen (Kreis Esslingen). Bei einer Feier rund um den SV-Handball-Cup kippte die Stimmung. Festbesucher griffen die Einsatzkräfte an.

Stimmung auf dem Festgelände eskaliert

Nachdem der Sicherheitsdienst gegen 1 Uhr nachts mehrere Personen vom Festgelände verweisen wollte, die sich laut Polizei "inadäquat" verhalten hatten, eskalierte die Stimmung. Die Gruppe hatte getrunken, reagierte aggressiv und setzte sich zur Wehr. Daraufhin schritt die Polizei ein. In der Folge kam es zu Anfeindungen und Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte. Weitere Festbesucher solidarisierten sich mit den Störern. Auf verbale folgte körperliche Gewalt. Ein Polizist und eine Polizistin erlitten Schläge gegen den Kopf und gingen zu Boden. Eine weitere Beamtin wurde leicht verletzt.

Polizei setzt Pfefferspray ein

Mit Pfefferspray setzten sich die Einsatzkräfte zur Wehr. Auch zwei Festbesucher wurden dabei verletzt. Um die Lage in den Griff zu bekommen, rückten insgesamt 16 Streifenwagen an. Der Veranstaltungsbereich auf dem Sportgelände in der Au wurde geräumt. Der Rettungsdienst brachte die beiden schwerer verletzten Einsatzkräfte in eine Klinik, wo sie ambulant behandelt wurden. Jetzt ermittelt das Polizeirevier Kirchheim/Teck.