AC/DC spielen auf dem Hockenheimring

Nach neun Jahren kommt die Band AC/DC wieder auf den Hockenheimring. Beim Konzert am Samstag werden 100.000 Fans erwartet. Laut Hockenheimring GmbH ist man auf die Menge an Fans vorbereitet.

Am Samstag kommen die Rock-Legenden von AC/DC nach Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis). Am Hockenheimring werden rund 100.000 Menschen erwartet. Die "Power Up"-Tour macht in neun deutschen Städten Halt, in Baden Württemberg am 13. Juli in Hockenheim sowie am 17. Juli in Stuttgart.

Früher Einlass am Hockenheimring soll Staus vermeiden

Der Einlass auf dem Hockenheimring war am Samstag für 14 Uhr angekündigt. Gegen 15:30 Uhr soll die Vorband "The Pretty Reckless" spielen, davor stand ein DJ-Set auf dem Programm. Jorn Teske, Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, erklärte, das sei Teil des Konzepts. Besucherinnen und Besucher haben so die Möglichkeit, sich schon viele Stunden bevor das Konzert beginnt, auf dem Hockenheimring aufzuhalten. Damit wolle man Anreise und Einlass mehr entzerren. Dennoch weist er darauf hin, dass bei 100.000 Fans Schlangen und Wartezeiten unvermeidbar sind.

Einstimmung für die Fans in Hockenheim: So hat die Band vor wenigen Tagen das Londoner Wembley-Stadion gerockt:

Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr: Sonderzüge geplant

Für alle, die mit dem Bus oder der Bahn kommen wollen: Das Konzert-Ticket fungiert gleichzeitig auch als Fahrschein für den ÖPNV im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Für die Abreise sind Sonderzüge ab dem Bahnhof Hockenheim geplant. Dafür habe die Deutsche Bahn ihr Angebot "massiv" aufgestockt, so Teske. Zu Fuß liegen etwa drei Kilometer zwischen Veranstaltungsort und Bahnhof.

Auch eine Anreise mit dem Fahrrad ist möglich. Zahlreiche Stellplätze befinden sich hinter der Südtribüne.

Anreise mit dem Auto: Den Schildern folgen

Wer mit dem Auto anreist, sollte sich laut Teske nicht auf das Navigationssystem vor Ort verlassen, sondern stattdessen der Beschilderung folgen. Außerdem sollten die Konzertbesucher Zeit mitbringen. Es gibt einen Lageplan sowie einen Überblick über die Parkmöglichkeiten. Insgesamt stehen mehr als 50.000 Parkplätze zur Verfügung, erklärt Teske. Auch neu: Die Parkplatzgebühren sind im Ticket enthalten - sodass Warteschlangen an Ticketautomaten entfallen.

Immer wieder Kritik an Organisation

In der Vergangenheit gab es immer wieder Ärger, was die Logistik am Veranstaltungsort angeht. Nach dem Bruce Springsteen-Konzert im vergangenen Jahr berichteten Fans, dass man die Menschenmassen nicht ausreichend geleitet habe.

Wir haben aus vermeintlichen Fehlern in der Vergangenheit gelernt und fühlen uns sehr gut vorbereitet.

Zum Beispiel gibt es jetzt einen öffentlichen Whatsapp-Kanal, in dem Besucherinnen und Besucher über die aktuelle Verkehrslage vor Ort informiert werden. Außerdem habe man die Beschilderung verbessert, so Teske.

Für Fragen rund um das Konzert gibt es am Veranstaltungstag auch wieder wie in der Vergangenheit ein Bürgertelefon (0800 / 222 11 20).