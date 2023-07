Bruce-Springsteen-Konzert in Hockenheim: Polizei äußert sich zum Sicherheitskonzept

Nach dem Bruce-Springsteen-Konzert in Hockenheim reißt die Kritik am Sicherheits- und Verkehrskonzept nicht ab. Jetzt äußert sich auch die Polizei zu den Umständen.

Für viele Fans von Bruce Springsteen ist der Fall klar: Das Konzert am Freitagabend auf dem Hockenheimring war großartig - aber an der Organisation hat es an vielen Stellen massiv gehapert. Markus Goltz ist einer der rund 80.000 Springsteen-Fans, die für das Konzert nach Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gekommen waren. Aber so gut es ihm gefallen hat - hinterher ging es ihm gar nicht gut. Vor allem, weil die Menschenmassen nach dem Event durch zwei enge Tunnel geleitet wurden.

"Die Ordner und die Polizeikräfte standen nur am Rand und haben die Menschenmassen in keiner Weise geleitet. Und von hinten drängten weiter Leute nach."

Gedränge nach dem Bruce-Springsteen-Konzert in Hockenheim Markus Goltz

Markus Goltz ist Notarzt und macht seit über 40 Jahren unter anderem Dienst bei Großveranstaltungen. Seine Einschätzung: Wäre es in Hockenheim zu Panik gekommen, hätte es Tote geben können.

Veranstaltungsleiter: "Zugang zum Tunnel begrenzt"

Ähnliche Äußerungen finden sich auch vielfach in den sozialen Medien. Der Leiter der Veranstaltung, Marten Pauls, weist diese Vorwürfe jedoch von sich.

"Mit diesem Tunnel befasse ich mich seit fast zehn Jahren. Rund um den Tunnel gibt es organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen. Der Zulauf in den Tunnel wird von vornherein so begrenzt, dass sich nie mehr Menschen darin aufhalten können, als durch ihn hindurchlaufen können."

Was die Führung der Besucherströme zum Konzertgelände anbelangt, scheint das offenbar zuzutreffen. Nach dem Konzert sah es nach Angaben von Patrick Knapp, dem Pressesprecher des Mannheimer Polizeipräsidiums, aber offenbar anders aus.

"Es war für die Polizei sehr überraschend, dass Hinweise kamen, das gesamte In-Field über den EWS-Tunnel zu verlassen."

Der gesamte Betreuungs- und Informationsaufwand für die Polizisten vor Ort sei groß gewesen. Dies könne in Zukunft besser laufen, so Knapp.

Bruce Springsteen war am Freitagabend in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu Besuch SWR

Verkehrschaos in Hockenheim und Oftersheim

Neben der Situation an den Tunnels gab es außerdem massive Kritik daran, dass es nach dem Konzert kein Personal mehr gab, um die Abfahrt von den Parkplätzen zu regeln. Die Bahnhöfe seien heillos überfüllt und viel zu wenig Züge eingesetzt gewesen.

Außerdem meldete die etwa zehn Kilometer entfernte Gemeinde Oftersheim chaotische Verkehrsverhältnisse durch parkende Autos. Der Bürgermeister kündigte an, dass er das Thema aufarbeiten möchte.

Dass es Schwächen beim Sicherheits- und Verkehrskonzept gab, will Veranstaltungsleiter Marten Pauls so nicht stehen lassen. Dem SWR sagte er, die Abfertigung auf den Parkplätzen sei absolut reibungslos verlaufen, und dass sich der ein oder andere Besucher bei einem Konzert mit 80.000 Besuchern unwohl fühle, sei nicht zu vermeiden.

Stadt Hockenheim mit Ablauf zufrieden

Auch nach Meinung der Stadt Hockenheim war alles im grünen Bereich. Sie hat als Behörde das Verkehrs- und Sicherheitskonzept genehmigt – nach Absprache mit dem Veranstalter, der Polizei und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). Allerdings nehme man die Beschwerden und Sorgen der Besucher sehr ernst, so Sprecher Christoph Henninger.

"Das ist jetzt wirklich eine Situation, in der wir im Nachgang mit allen Beteiligten eine kritische Analyse vornehmen werden."

Polizei will Umstände aufarbeiten

Nach Angaben der Polizei hätten sich die Springsteen-Fans insgesamt sehr diszipliniert verhalten - und das Rote Kreuz hatte nach eigenen Angaben weniger zu tun, als sonst bei großen Open-Air-Konzerten. Polizeisprecher Patrick Knapp kündigte an, den Fall nachzubereiten und für die nächsten Veranstaltungen Schlüsse daraus zu ziehen.