Am Hockenheimring werden am Freitag rund 80.000 Menschen bei Bruce Springsteen and The E Street Band erwartet. Doch die Anreise mit dem Auto und das Parken können teuer werden.

Bruce Springsteen macht auf seiner Tour am 21. Juli auch Halt am Hockenheimring (Rhein-Neckar-Kreis). Für die Anreise und Abreise zum Hockenheimring müssen Musik-Fans allerdings nicht nur jede Menge Zeit mitbringen, sondern auch tiefer in den Geldbeutel greifen. Das sorgt vorab nicht nur für Vorfreude, sondern auch bei einigen für Unmut. Denn die Parkmöglichkeiten vor Ort sind teuer.

Bruce Springssteen am Hockenheimring

Seit Abschluss der "The River" Tour 2016, die als erfolgreichste globale Tour gefeiert wurde, gibt der "Boss" vier Live-Konzerte im deutschsprachigen Raum. Nach Düsseldorf, Hamburg und Wien, ist am 21. Juli Hockenheim dran. Der letzte Stop ist dann München (23. Juli 2023). Für den Hockenheimring sind noch wenige Karten für Stehplätze erhältlich - die Sitzplätze sind bereits ausverkauft. Je nach Kategorie liegen die Preise zwischen rund 76 und 180 Euro.

"Nach sechs Jahren freue ich mich, endlich wieder unseren großartigen und loyalen Fans zu begegnen."

Der Einlass in Hockenheim startet ab 16:30 Uhr. Bruce Springsteen & The E Street legen ab 19 Uhr los. Eine Vorband gibt es nicht. Wegen der hohen Anzahl verkaufter Tickets wird empfohlen viel Zeit einzuplanen - am besten mindestens drei Stunden.

Stau, lange Wege und Parkgebühren bis zu 75 Euro

Der Veranstalter empfiehlt Parktickets im Vorverkauf über Ticketmaster oder Eventim zu kaufen. Das gilt für Pkw, Motorrad oder Roller. Die Preise bei dieser Großveranstaltung liegen bei 25 Euro für die offiziellen Parkplätze außerhalb der Rennstrecke. Innerhalb der Rennstrecke kostet ein Parkplatz 50 Euro. Letztere sind teilweise schon ausverkauft. Die ausgedruckten Parktickets müssen sichtbar hinter der Frontscheibe liegen.

Ein Tagesparkplatz am Hockenheimring (Rhein-Neckar-Kreis). SWR

Vor Ort müssen Musikfans noch tiefer in die Tasche greifen: Sie zahlen 50 Prozent mehr - zwischen 37,50 und 75 Euro. Die Buchung und Bezahlung läuft über die App "EasyPark". Nach dem Parken außerhalb der Rennstrecke, erwartet die Springsteen-Fans dann noch ein Fußmarsch von rund 45 bis 60 Minuten bis zur Bühne.

Hinzu kommt: Autofahrer erwarten der Feierabend- und Urlaubsverkehr, sowie viele Baustellen - darunter die Großbaustelle auf der A6 in Fahrtrichtung Nord.

Anreise und Abreise mit Öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Fahrt vom Hauptbahnhof Mannheim dauert beispielsweise etwa 20 Minuten. Am Nachmittag und frühen Abend gibt es reichlich Verbindungen. Züge werden mit weiteren Waggons verstärkt. Zurück setzt die Deutsche Bahn am frühen Samstagmorgen Sonderzüge ein. Sechs Bahnen fahren am frühen Samstagmorgen von Hockenheim nach Mannheim und fünf nach Karlsruhe. Der Stadtbus 731 bedient an diesem Freitag allerdings nicht den Hockenheimer Bahnhof. Der ÖPNV wäre die kostengünstigere Reisevariante. Noch günstiger geht es nur zu Fuß oder Fahrrad.

Bruce Springsteen-Plakat vor dem Hockenheimring. SWR

Neues Konzept am Hockenheimring

Für Freitag soll es ein neues Zugangs- und Ausgangskonzept am Hockenheimring geben. Das betrifft den Contikreisel auf dem Weg zur Rennstrecke bzw. zum Innenraum. Ins Motodrom geht es über 50 Schleusen, die nach dem Einlass komplett abgebaut werden. Dadurch soll der Ausgang nach dem Konzert frei sein. Es soll es auch ein neues Beleuchtungssystem geben. Der Veranstalter bietet zudem Schließfächer am Infopoint vor der Südtribühne an, die zwischen 8,50 Euro und 12,50 Euro kosten. Die mobilen Locker können vorab reserviert oder direkt vor Ort gemietet werden. Darüber hinaus dürfen keine Taschen mitgenommen werden, die größer als ein DIN A4-Format sind.