Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

7:33 Uhr Mehrere Feuerwehreinsätze nach Starkregen im Kreis Tübingen Nicht nur den Kreis Sigmaringen hat es gestern erwischt, bereits am Vormittag kam im Kreis Tübingen Starkregen vom Himmel. Besonders in Rottenburg und Umgebung lief Wasser in Keller, die Feuerwehren im Kreis wurden zu 24 Einsätzen gerufen, berichtet mein Kollege Christoph Necker. In Kusterdingen hob Wasserdruck in der Kanalisation mehrere Kanaldeckel aus den Straßen. Sendung am Fr. , 12.7.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Regionalnachrichten

7:11 Uhr Sperrungen bis in den frühen Morgen nach zwei schweren Unfälle auf A65 Auf der A65 haben sich gestern gleich zwei schwere Unfälle ereignet. Zunächst war die Autobahn bei Kandel (Rheinland-Pfalz) in Richtung Karlsruhe für vier Stunden gesperrt. Ein Sattelzug war laut Polizei von einer Nothaltebucht wieder auf die Fahrbahn gefahren und hatte einen herannahenden Autotransporter übersehen. Dieser Lkw drückte bei seinem Ausweichmanöver eine Autofahrerin in die Leitplanke. Ein nachfolgender Transporter prallte in die Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Schaden von 40.000 Euro. Etwa drei Stunden später fuhren bei Haßloch (Rheinland-Pfalz) ein Transporter, ein Lkw und ein Auto ineinander. Der Transporter war von einem Lkw gerammt worden, der überholen wollte. Der Transporter kippte um und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt. Die Sperrung dauerte bis in den frühen Morgen. Sendung am Fr. , 12.7.2024 7:00 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim - Regionalnachrichten

7:09 Uhr Bevölkerung in BW wird älter, jüngste Bevölkerung in Heidelberg 43,8 Jahre sind die Menschen in Baden-Württemberg im Schnitt alt. Das hat das Statistische Landesamt mitgeteilt. Die Bevölkerung ist damit durchschnittlich 9 Jahre älter als noch 1970. Das Durchschnittsalter der Frauen liegt dabei um zweienhalb Jahre über dem der Männer. Innerhalb des Landes gibt es deutliche Unterschiede. Die "jüngste" Stadt ist Heidelberg mit einem Durchschnittsalter von 40,8 Jahren, auch die Unistadt Freiburg ist besonders "jung". Die "älteste" ist Baden-Baden mit im Schnitt 47 Jahren. Einige kleinere Gemeinden übertreffen das sogar noch. Für die Unterschiede gibt es verschiedene Gründe, so kann etwa ein hoher Studierendenanteil eine Rolle spielen. BW-Spitzenreiter im Altersranking ist der Erholungsort Ibach (Kreis Waldshut) mit einem Altersdurchschnitt von 53,2 Jahren. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

6:50 Uhr Stuttgart: Verspätungen und Ausfälle treffen 10.000 Fluggäste Schon mal das Fahrrad abgestellt und erst bemerkt, dass etwas nicht stimmt, als ihr es habt Scheppern hören? Ich gebe zu, das ist mir schon das ein oder andere Mal passiert. Dramatischer ist das, wenn es um das Fahrgestell eines Flugzeugs statt um einen Fahrradständer geht. Einem 65-jährigen Piloten ist aber genau das am Mittwoch am Stuttgarter Flughafen passiert. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilte, wollte er mit seiner einmotorigen Propellermaschine Piaggio auf dem Flughafen landen. Erst beim Aufsetzen auf der Landebahn bemerkte der Pilot: Fahrwerk nicht ausgefahren. Das Flugzeug setzte auf dem Rumpf auf und rutschte mehrere hundert Meter über die Landebahn, bevor es zum Stillstand kam. Glücklicherweise ist dem Piloten nichts passiert, das Flugzeug wurde abgeschleppt. Das dicke Ende erlebten mehr als 10.000 Passagiere am Flughafen. Zwei Stunden lang wurde in der Folge der missglückten Landung die Start- und Landebahn gereinigt. 30 Flüge verspäteten sich, 14 mussten sogar ganz abgesagt werden. Wie es weiterging - und wie die Stimmung an den Terminals war, gibt es bei Alina Klass und Frieder Kümmerer nachzulesen: Stuttgart Unmut bei Betroffenen groß 10.000 Passagiere betroffen: Das steckte hinter Ausfällen und Verspätungen am Flughafen Stuttgart Ein Kleinflugzeug setzte in Stuttgart auf der Landebahn auf, ohne dass das Fahrwerk ausgefahren war. Stundenlang ging auf dem Flughafen nichts mehr. Tausende Passagiere saßen fest. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Fr. , 12.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart - Regionalnachrichten

6:37 Uhr Corona-Hilfe-Rückforderung: Hoffnung für Kläger Unternehmen und Selbständige in Baden-Württemberg, die Corona- Soforthilfen bezogen haben, können darauf hoffen, diese nicht zurückzahlen zu müssen. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat gestern in fünf von sechs Musterverfahren Rückforderungsbescheide der Landeskreditbank Baden-Württemberg aufgehoben. Die Urteilsbegründung steht noch aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat die Berufung am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg zugelassen. Sendung am Fr. , 12.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Regionalnachrichten

6:28 Uhr Wetter in BW: Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen - Unwetter möglich Das wichtigste vorab: Heute drohen im Laufe des Tages teils schwere Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von hohem Unwetterpotenzial mit Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen. Der Vormittag startet mit einzelnen Schauern und Gewittern im Süden des Landes, während es im Norden sonnig und nur leicht bewölkt ist. Bis zum Nachmittag zieht der Regen in Richtung Osten und Südosten. Vor allem der Bereich von der Schwäbischen Alb bis zum Allgäu ist betroffen, aber auch sonst gibt es immer wieder Schauer und Gewitter. Zwischendurch scheint die Sonne und die Temperaturen steigen auf 21 bis 28 Grad. Am Samstag lockert sich das Wetter auf und ab Sonntag ist endlich wieder Sommer angesagt. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (40,1 MB | MP4) Sendung am Do. , 11.7.2024 19:57 Uhr, Baden-Württemberg Wetter, SWR BW

6:19 Uhr Beste wechselt von Heidenheim nach Lissabon Ein linker Zauberfuß weniger in der Bundesliga: Mittelfeldspieler Jan-Niklas Beste verlässt den 1. FC Heidenheim nach zwei Jahren wieder. Der 25-Jährige wechselt vom Bundesligisten nach Portugal zu Benfica Lissabon und wird dort künftig unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt spielen. Bei Benfica soll Beste einen Vertrag bis 2029 bekommen, die Ablöse liegt laut Bezahlsender Sky bei rund zehn Millionen Euro. Damit wäre Beste der Rekordtransfer der Heidenheimer. Heidneheim Fußball | Bundesliga Heidenheims Jan-Niklas Beste wechselt zu Benfica Lissabon Mittelfeldspieler Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim soll bei Benfica Lissabon einen Fünfjahresvertrag erhalten. Er wäre nicht der einzige Leistungsträger, den der FCH verliert. 18:40 Uhr Sport kompakt SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Fr. , 12.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Ab heute Abend müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer in Pforzheim auf Staus wegen Straßensperrungen einstellen. Denn ab 22 Uhr ist die A8 ab der Anschlussstelle Pforzheim Ost in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Die B10 ist gleich in beide Fahrtrichtungen zwischen Pforzheim-Eutingen und Niefern-Öschelbronn komplett gesperrt. Die Sperrungen sollen über das Wochenende und bis kommenden Montag, 5 Uhr, andauern. In Stuttgart findet heute ein Trauermarsch für den während eines EM-Einsatzes tödlich verunglückten Polizisten statt. der Ab 08:30 Uhr werden für den Trauermarsch zentrale Straßen rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof und den Rotebühlplatz gesperrt, unter anderem ein Teil der B27 stadtauswärts sowie ein Teil der Theodor-Heuss-Straße. Der Trauermarsch für den toten Polizisten startet um 09:30 Uhr am Pariser Platz nahe des Hauptbahnhofs. Auch die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich anzuschließen. Der Polizist der Motorradstaffel war vor gut zwei Wochen bei einem Unfall in Degerloch gestorben. Er war Teil einer Eskorte beim Staatsbesuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, als eine Autofahrerin mit seinem Motorrad zusammenstieß. Das traditionelle Heilig-Blut-Fest mit rund 1.100 Besucherinnen und Besuchern sowie mehreren tausend Wallfahrerinnen und Wallfahrern findet in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) statt. Jährlich am zweiten Freitag im Juli wird der "Blutfreitag" veranstaltet. Der Bad Wurzacher Blutritt ist eine der größten Reiterprozessionen zu Ehren des Heiligen Blutes Christi in Europa. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Verehrung einer Heilig-Blut-Reliquie. Das blutgetränkte Tuchstück wird während der Prozession durch die Stadt in einem vergoldeten Reliquiar mitgeführt.

6:06 Uhr Unwetter trifft Kreis Sigmaringen Ein Feuerwehrmann hat das, was gestern Abend im Kreis Sigmaringen passiert ist, mit einem Wort beschrieben: "Verwüstung". Ab circa 19 Uhr sind die Feuerwehren im Kreis Sigmaringen an rund 50 Stellen im Einsatz gewesen. Die Stadt Sigmaringen und Sigmaringendorf traf es besonders. Durch den Starkregen mit Hagel liefen mehrere Keller mit Wasser voll, Bäume stürzten auf Straßen und Dächer. Auch ein Felsbrocken fiel auf einen Radweg. Laut Angaben der Polizei von heute Morgen sind außerdem ein Zelt und ein Bauzaun auf geparkte Autos, sowie ein Baum auf einen Sattelzug gestürzt. Bei einem witterungsbedingten Unfall sei zudem ein junger Mann leicht verletzt worden. Die Polizei geht von einem Schaden von 13.000 Euro aus. Das Unwetter der höchsten Warnstufe zug anschließend weiter in den Kreis Biberach und nach Bayern gezogen. Auch heute wird wieder vor Gewittern mit Starkregen in Baden-Württemberg gewarnt. Sigmaringen Unwetterwarnung auch für Freitag Gewitter über Sigmaringen: Überflutungen und umgestürzte Bäume Über mehrere Orte im Kreis Sigmaringen ist ein Unwetter mit Starkregen und Hagel gezogen. Auch für Freitag gibt es eine Unwetterwarnung für BW. Sendung am Fr. , 12.7.2024 5:00 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Regionalnachrichten

6:04 Uhr BW könnte Klimaziele deutlich verfehlen Grüne und CDU wollten BW in dieser Legislaturperiode zum Klimaschutzland Nummer eins machen. Dieses Versprechen verfehlen sie wohl deutlich. Der Grund: Viel zu viel CO2 kommen durch Verkehr und Landwirtschaft in die Atmosphäre. Dass die Emissionen gerade in dieser Politikfeldern viel zu langsam sinken, urteilt eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer Studie für das Landesumweltministerium, die dem SWR vorliegt. Die Details hat mein Kollegen Henning Otte aufgeschrieben: Baden-Württemberg Klare Ansage von Umweltforschern Klimaziele in BW kurz vor Scheitern - hartes Gegensteuern nötig Grüne und CDU wollten Baden-Württemberg zum Klimaschutzland Nummer eins machen. Und schraubten die Klimaziele nach oben. Doch die sind in weite Ferne gerückt. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell Sendung am Fr. , 12.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:02 Uhr Özdemir zu Spitzenkandidatur bei Landtagswahl Wird er der Grünen-Spitzenkandidat der Ära nach Kretschmann? Im SWR hat sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zum ersten Mal klarer zu seiner möglichen Rolle bei der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg geäußert. In "Zur Sache Baden-Württemberg" sagte er auf die Frage, ob über die Spitzenkandidatur schon entschieden sei: "Der Ministerpräsident hat gesagt, nach dem Sommer wird entschieden und er hat meistens recht." Seit Monaten wird über die Nachfolgen von Winfried Kretschmann (Grüne) spekuliert. Der 76-Jährige will bei der Landtagswahl 2026 nicht mehr antreten. Video herunterladen (6,4 MB | MP4) Sendung am Do. , 11.7.2024 20:15 Uhr, Zur Sache Baden-Württemberg, SWR BW