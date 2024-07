Nach dem schweren Brand auf einer Recycling-Anlage in Öhringen am 1. Juli geht die Polizei jetzt davon aus, dass sich das Feuer selbst entzündet hat.

Bei dem Brand in einem Recyclingbetrieb in Öhringen (Hohenlohekreis) vor knapp zwei Wochen ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass wohl niemand am Ausbruch des Feuers beteiligt gewesen war, heißt es von der Polizei. Sie geht stattdessen davon aus, dass es zu einer Selbstentzündung in der Lagerhalle des Recycling- und Containerbetriebs gekommen ist.

Feuerwehr war mit 122 Kräften im Einsatz

Die Feuerwehr war bei dem Brand mit 122 Kräften im Einsatz, die Halle brannte dennoch vollständig ab, auch ein angeschlossener Bürokomplex stand in Flammen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.