Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Martin Heer.

6:28 Uhr Historisch belastet: Mannheim entscheidet über Umbenennung von Straßen Vier Straßen im Mannheimer Stadtteil Rheinau-Süd sollen künftig anders heißen. Sie tragen bisher die Namen von Personen, die an der Kolonisierung Südwestafrikas beteiligt waren oder den Nazis nahestanden. Wenn der Gemeinderat heute Nachmittag zustimmt, soll sich das zum Jahreswechsel ändern. Über die neuen Namen konnten die Bürgerinnen und Bürger im März abstimmen. 18 Namen von Forschern und Entdeckern standen zur Auswahl, geschafft haben es der Asien-Reisende Marco Polo, die Weltenbummlerin Ida Pfeiffer, der Meteorologe und Geophysiker Georg Balthasar Neumayer und die Schriftstellerin Isabelle Eberhardt.

6:12 Uhr Kretschmann lobt Außenministerin Baerbock für Kanditatur-Verzicht Bei der vergangenen Bundestagswahl war Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin für die Grünen angetreten. Für die kommende will sie darauf verzichten. Lob für die Entscheidung kommt von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten und Parteikollegen Winfried Kretschmann. "Ich habe großen Respekt vor dieser Entscheidung", sagte er dem "Tagesspiegel". Auch die Arbeit der Außenministerin scheint er zu schätzen, sie führe ihr Amt mit "Stärke und Weitblick". Genau dieses Amt nannte Baerbock im Interview mit dem Fernsehsender CNN auch als Grund für ihre Entscheidung: Sie wolle sich in ihrer derzeitigen Funktion "mit voller Kraft" auf die internationalen Krisen konzentrieren. Die nächste Bundestagswahl steht 2025 an. CNN-Interview Baerbock schließt erneute Kanzlerkandidatur aus 2021 war Annalena Baerbock für die Grünen als Kanzlerkandidatin angetreten - für die kommende Bundestagswahl schließt sie eine erneute Kandidatur aus. Sie wolle sich "mit voller K…

6:07 Uhr Das wird heute wichtig Ab heute Abend müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer in Pforzheim auf Staus wegen Straßensperrungen einstellen. Denn ab 22 Uhr ist die A8 ab der Anschlussstelle Pforzheim Ost in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Die B10 ist gleich in beide Fahrtrichtungen zwischen Pforzheim-Eutingen und Niefern-Öschelbronn komplett gesperrt. Die Sperrungen sollen bis kommenden Montag, 5 Uhr, andauern. Der Mannheimer Gemeinderat entscheidet heute über neue Namen für vier historisch belastete Straßennamen. Die Straßen sind nach Ansicht von Experten bisher nach Kolonialisten und einem Unterstützer des Nationalsozialismus benannt. Die Bürgerschaft konnte im März über neue 16 Vorschläge abstimmen. Es gibt vier klare Favoriten - aber der Gemeinderat hat das letzte Wort. Im Stuttgarter Haus der Wirtschaft findet heute das Start-up BW Summit 2024 statt. Dort treffen sich 150 junge Unternehmen aus den Bereichen Mobilität und Bauen, aber auch Mode und Ernährung. Bei dem Treffen sollen sich die Start-ups präsentieren und miteinander vernetzen können. Mit dabei sind auch BW-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und Ministerpäsident Winfried Kretschmann (Grüne).

6:05 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Wie sieht es nach dem Unwetter in Rastatt für den Rest des Landes aus? Die nassen Tage sind jedenfalls noch nicht vorbei. Auch heute sind wieder vereinzelte Schauer und Gewitter in BW möglich. Zwischendurch schafft es in vielen Orten aber auch die Sonne durch. Dabei wird es warm: Die Höchsttemperaturen liegen heute zwischen 25 und 30 Grad. Unwetterwarnungen gibt es derzeit allerdings keine. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (44,8 MB | MP4)

6:03 Uhr Rastatt von heftigem Unwetter überrascht Ein schweres Unwetter hat gestern Abend überraschend für Chaos in der Rastatter Innenstadt gesorgt. Wie eine Sprecherin der Polizei dem SWR sagte, stürzten zahlreiche Bäume um und und beschädigten etwa parkenden Autos. Durch den plötzlichen Starkregen wurden laut Polizei die Straßen im Stadtgebiet überflutet, Keller und Unterführungen liefen voll. Die offizielle Unwetterwarnung habe die Polizei erst erreicht, als das Unwetter schon vorbei war. Eine Autofahrerin wurde durch Aquaplaning auf der A5 bei Rastatt leicht verletzt. Außerdem sei mit hohem Sachschaden zu rechnen - eine Zahl nannte die Polizei bislang nicht. Video herunterladen (9,5 MB | MP4)