Projekt "Luchs in Baden-Württemberg"

Die landesweite Projektgruppe "Luchs in Baden-Württemberg" unter der Leitung der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) im Auftrag des Stuttgarter Landwirtschaftsministeriums bemüht sich seit rund 20 Jahren darum, den Luchs in Baden-Württemberg wieder anzusiedeln. Projektpartner sind auch der Landesjagdverband Baden-Württemberg, WWF Deutschland und der Zoo Karlsruhe.

Im vergangenen Dezember wurde Luchs Finja als erstes Weibchen im Rahmen des Projekts im Nordschwarzwald ausgewildert. Insgesamt sollen bis 2027 bis zu zehn, insbesondere weibliche Luchse folgen. Damit soll laut dem Landwirtschaftsministerium die länderübergreifende Luchspopulation für Baden-Württemberg, Deutschland und Mitteleuropa verbessert und ein wichtiger Beitrag für die Biodiversität geleistet werden.

Luchse sind eigentlich in Baden-Württemberg heimisch. Vor etwa 200 Jahren wurden sie ausgerottet. In den letzten Jahren hat es in Baden-Württemberg immer wieder Zuwanderungen von einzelnen männlichen Luchsen gegeben.