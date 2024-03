per Mail teilen

Luchskatze Finja und Luchs Toni sollen im Nordschwarzwald gemeinsam Nachwuchs zeugen. Bisher sind sich die beiden aber wahrscheinlich noch nicht begegnet.

Über eine Motorhaube gebeugt stehen die Luchsexperten Eva Klebelsberg, Jens Seeger von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg und der Wildtierbeauftragte des Landkreises Rastatt Martin Hauser zusammen. Sie studieren eine Karte. Sie zeigt, wo sich Luchskatze Finja im Nordschwarzwald in letzter Zeit aufgehalten hat.

Finja verhält sich schon wie ein wilder Luchs

Finja trägt ein Halsband, das einmal am Tag ein Signal mit einem Standort schickt. Seit ihrer Auswilderung Anfang Dezember im Nordschwarzwald ist die Raubkatze schon viel im Nordschwarzwald herumgekommen und fleißig am Jagen. Die Luchsexperten bekommen über die Standortdaten immer wieder Anhaltspunkte, wo sie die von Finja erbeuteten Tiere finden können.

(Finja) verhält sich inzwischen wie ein wilder Luchs. Die Auswilderung ist geglückt. Sie kommt gut zurecht und etabliert sich gerade im Nordschwarzwald.

"Das heißt, wir befinden uns hier gerade an dem Punkt. Und in dem Hang da oben war dann der Hase?", fragt Jens Seeger in Richtung Martin Hauser. Der Wildtierexperte nickt. "Keine großen Kampfspuren, keine Schleifspuren. Sie hat bestimmt dort gewartet, bis er vorbeigekommen ist, ihn angesprungen - wie sie es immer macht - und ihn sofort getötet", erwidert Hauser. Die Luchsexperten sind zufrieden mit den gefundenen Tieren. Sie zeigen, dass Finja Beute macht und gesund ist.

Projekt "Luchs in Baden-Württemberg" Die landesweite Projektgruppe "Luchs in Baden-Württemberg" unter der Leitung der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) im Auftrag des Stuttgarter Landwirtschaftsministeriums bemüht sich seit rund 20 Jahren darum, den Luchs in Baden-Württemberg wieder anzusiedeln. Projektpartner sind auch der Landesjagdverband Baden-Württemberg, WWF Deutschland und der Zoo Karlsruhe. Im vergangenen Dezember wurde Luchs Finja als erstes Weibchen im Rahmen des Projekts im Nordschwarzwald ausgewildert. Insgesamt sollen bis 2027 bis zu zehn, insbesondere weibliche Luchse folgen. Damit soll laut dem Landwirtschaftsministerium die länderübergreifende Luchspopulation für Baden-Württemberg, Deutschland und Mitteleuropa verbessert und ein wichtiger Beitrag für die Biodiversität geleistet werden. Luchse sind eigentlich in Baden-Württemberg heimisch. Vor etwa 200 Jahren wurden sie ausgerottet. In den letzten Jahren hat es in Baden-Württemberg immer wieder Zuwanderungen von einzelnen männlichen Luchsen gegeben.

Möglicherweise dieses Jahr kein Nachwuchs im Nordschwarzwald

Finja wurde im Nordschwarzwald ausgewildert, um mit Luchs Toni Nachwuchs zu zeugen. So soll die Luchspopulation im Nordschwarzwald wieder aufgebaut werden. Besonders freudig erwartet werden die Luchsjungen von Martin Hauser, der sich vor der Auswilderung von Finja schon um die Überwachung von Luchs Toni im Nordschwarzwald gekümmert hat.

Das wäre noch mal ein Highlight in meinem Berufsleben.

Luchs Toni und Luchsin Finja haben sich im Nordschwarzwald noch nicht getroffen. FVA Freiburg

Schon mit der Freilassung von Finja sei Martin Hausers bisher größter Wunsch in Erfüllung gegangen. Aber ein Bild von Finja mit dem Luchsnachwuchs zu haben, wäre für ihn dann noch ein schöner Abschluss. Bisher sind sich die beiden Luchse im Nordschwarzwald aber wahrscheinlich noch nicht begegnet. Dabei ist Finja im selben Revier unterwegs, das Toni seit zwei Jahren besetzt.

Wir sind da eng dran und die Natur soll das entscheiden. Und wenn es nicht dieses Jahr ist, dann ist es nächstes Jahr.

Der weibliche Luchs Finja, aufgenommen von der Fotofalle FVA Freiburg/Wildtierinstitut

Mitte März befanden sich laut Martin Hauser die beiden Luchse nur 20 Kilometer voneinander entfernt. Dennoch rechnen die Luchsexperten in diesem Jahr weniger mit Jungen. Die Zeit, um in diesem Jahr noch Nachwuchs zu zeugen, sei knapp. Die Paarungszeit von Luchsen ginge in der Regel etwa bis Ende März. Gescheitert ist das Projekt dadurch aber nicht. Beide Raubkatzen können sich auch noch im nächsten Jahr näher kommen.