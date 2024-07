Über mehrere Orte im Kreis Sigmaringen ist am Donnerstagabend ein Unwetter mit Starkregen und Hagel gezogen. Auch für Freitag gibt es eine Unwetterwarnung für BW.

Im Kreis Sigmaringen sind am Donnerstagabend Feuerwehren wegen eines Unwetters an rund fünfzig Stellen im Einsatz, unter anderem in Mengen, Inzigkofen und Beuron. Durch den Starkregen mit Hagel seien mehrere Keller mit Wasser vollgelaufen, teilte der Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen am Donnerstagabend mit. Bäume seien umgestürzt.

Gewitter über Sigmaringen: Feuerwehr spricht von "Verwüstung"

Besonders habe es Sigmaringen und Sigmaringendorf getroffen, sagte Joachim Pfänder, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Sigmaringen. Er sprach gegenüber dem SWR von "Verwüstung".

Auch für Freitag gibt es eine Unwetterwarnung für Baden-Württemberg. Vor allem den Osten und Südosten, also die Schwäbische Alb bis zum Allgäu, könnte es treffen, sagt SWR-Wetterexperte Sven Plöger.

Im Kreis Sigmaringen sind durch ein extremes Unwetter mit Sturm, Starkregen und Hagel am Donnerstagabend an über 50 Einsatzstellen Bäume umgestürzt oder Keller mit Wasser vollgelaufen. Die Feuerwehr ist seit 19 Uhr im Einsatz. Feuerwehr Sigmaringen

Ab Freitag steigt die Unwettergefahr

Ab dem Vormittag steigt die Unwettergefahr: Von Frankreich her zieht ein Gewittertief nach Deutschland, so SWR-Wetterexperte Andreas Machalica. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet dann viele Schauer, mancherorts auch schwere Gewitter. Insbesondere am Freitagnachmittag könne es Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben. Dazu rechnen die Wetterexperten mit Sturmböen mit etwa 80 Kilometer pro Stunde und bis zu zwei Zentimeter großen Hagelkörnern.

Vor allem Südbaden, der Bodensee und das Allgäu seien betroffen, sagt Machalica: "Wo genau die Schwerpunkte sind, ist aber schwer einzuschätzen." Im Hochschwarzwald erreichen die Temperaturen maximal 20 Grad, sonst liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 28 Grad.

Wie sich das Wetter am Freitag und am Wochenende entwickeln, können Sie hier im Wetterbericht für Baden-Württemberg nachsehen:

DWD: Wetterlage beruhigt sich am Samstag

Am Samstag beruhigt sich die Wetterlage nach Informationen des DWD. Vielerorts wechseln sich Sonne und Wolken ab. Örtlich sind auch Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen nur noch maximal 23 Grad am Rhein.