Umgestürzte Bäume und Überflutungen: Rastatt von schwerem Unwetter überrascht

Am Mittwochabend zog ein Sturm mit heftigen Regenfällen über Rastatt hinweg. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, die Polizei erwartet aber "erhebliche Sachschäden".

Ein schweres Unwetter sorgte am Mittwochabend überraschend für Chaos in der Rastatter Innenstadt. Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber dem SWR sagte, stürzten zahlreiche Bäume um und richteten "vermutlich erheblichen Sachschaden" an, zum Beispiel an parkenden Autos.

"Damit hat keiner gerechnet"

Durch den plötzliche Starkregen wurden laut Polizei die Straßen im Stadtgebiet überflutet, Keller und Unterführungen liefen voll. Die offizielle Unwetterwarnung habe die Polizei erst erreicht, als das Unwetter schon vorbei war, so die Sprecherin. Zwar habe man auf Wetter-Apps sehen können, dass ein Unwetter aufzieht. Aber: "Dass das so heftig sein würde, damit hat keiner gerechnet."

Durch den heftigen Starkregen wurden die Straßen in der Rastatter Innenstadt überflutet. Henry Mungenast / EinsatzReport24

Bislang gebe es keine Verletzten. Es sei jedoch mit hohem Sachschaden zu rechnen. Eine Zahl nannte die Polizei bislang nicht.