Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

6:25 Uhr Das wird heute wichtig Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) weiht heute den laut Energieversorger EnBW bis dato größten Solarpark des Landes in Külsheim (Main-Tauber-Kreis) ein. Mit 68 Megawatt pro Jahr soll der Park schätzungsweise 24.000 Haushalte versorgen und 48.000 Tonnen CO2 einsparen. Eine Teilinbetriebnahme fand bereits im Dezember 2023 statt. Im BW-Landtag präsentiert heute die Enquete-Kommission "Krisenfeste Gesellschaft" ihren Abschluss zur Corona-Krise. Die Enquete-Kommission hat sich zwei Jahre lang mit den Lehren aus der globalen Pandemie beschäftigt und daraus Handlungsempfehlungen für die Zukunft abgeleitet. Zum 1. Februar 2024 hat die österreichische Bundesbahn ÖBB-Personenverkehr die 2014 gegründete Go-Ahead-Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH übernommen. Die Go-Ahead-Tochter betreibt in Bayern und Baden-Württemberg mehrere Zugverbindungen im Regionalverkehr. Heute erhalten die deutschen Go-Ahead-Gesellschaften einen neuen Namen und einen neuen Markenauftritt. Und dann ist heute Abend natürlich noch das zweite Halbfinale der Fußball-EM: Im Duell Niederlande gegen England entscheidet sich, wer im Finale am Sonntag gegen Spanien antreten wird.

6:02 Uhr Europäische Rakete Ariane 6: Triebwerk macht Probleme Gestern hatten wir hier im Ticker in der Rubrik "Das wird heute wichtig" den ersten Start der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 erwähnt. Nun ist sie tatsächlich ins All abgehoben: Gegen 21 Uhr deutscher Zeit startete die 56 Meter hohe und 540 Tonnen schwere Rakete am europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana. Gut eine Stunde später kam die gute Nachricht: Die europäische Raumfahrtbehörde Esa meldete den Erfolg des Flugs, nachdem die Rakete mehrere Satelliten ausgeliefert hatte. Später gab es dann aber ein Problem. Die neu entwickelte Oberstufe mit dem wiederentzündbaren Triebwerk hat nicht einwandfrei funktioniert und konnte sich nicht wie geplant zur Erde zurückfallen lassen. Den Start der Rakete könnt ihr hier noch einmal sehen: Video herunterladen (12,3 MB | MP4)