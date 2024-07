An einem Gymnasium in Tübingen ist ein Abistreich eskaliert. Einige Abiturienten haben in der Nacht auf Montag einen Teil der Schule verwüstet, so der Schulleiter. Ein Einzelfall?

Glasscherben, Müll, Zerstörung im ganzen Haus und laufende Wasserhähne, die das Foyer und den Fahrstuhlschacht unter Wasser gesetzt haben: Diese Situation fanden die Schüler und Lehrerinnen und Lehrer der Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen vor. Verantwortlich dafür waren offenbar einige Abiturienten, die in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Teil der Schule bei einen Abistreich verwüstet haben, so der Schulleiter Martin Schall.

Schüler aus Tübingen schämen sich für Verhalten

Polizei und Feuerwehr haben die Lage gleich am Morgen begutachtet und das Wasser abgepumpt, so die Polizei. Laut Schulleiter Schall verurteilt ein Großteil der Schulgemeinschaft diesen Streich. Die wenigen beteiligten Abiturientinnen und Abiturienten sind am Dienstagvormittag für eine Lagebesprechung an die Schule gekommen und schämen sich sehr, berichtete der Schulleiter.

Abischerze alles gut und schön - aber so eine Aktion habe ich in 27 Jahren noch nicht erlebt.

Wegen des Streichs musste ein Teil des Unterrichts an der Schule ausfallen. Schulleiter Schall schätzt den entstandenen Sachschaden im fünfstelligen Bereich ein. Er will nun abhängig vom Verhalten der Schüler entscheiden, ob es eine Strafanzeige geben soll. "Sie bekommen die Möglichkeit der Wiedergutmachung in unterschiedlicher Form", schreibt er in einer Rundmail an Eltern und Schüler. Schall will nicht, dass die Kosten von der Allgemeinheit getragen werden.

Abistreich als "Teil der Schulkultur"

Das Regierungspräsidium (RP) in Tübingen begrüßt grundsätzlich Abistreiche. Sie gehörten zur Schulkultur und seien ein wichtiger Ritus zur Loslösung von der Schule, sagte Stefan Meißner aus der Abteilung Schule und Bildung des RP. In der Regel laufe es so, dass die Schüler ihre Idee mit der Schulleitung besprechen. "Meist funktionieren die Vereinbarungen, es gibt aber Einzelfälle, in denen das nicht der Fall ist", so Meißner. Wie es zu dem eskalierten Streich in Tübingen kam, dazu kann das RP auf SWR-Anfrage am Dienstag nichts sagen.

Streiche von Abiturienten auch an anderen Schulen

Nicht nur in Tübingen gibt es in diesen Tagen Abistreiche. In Rottenburg am St. Meinrad Gymnasium zum Beispiel laufen sie deutlich geordneter ab. Dort haben die Schülerinnen und Schüler einen Hindernisparcours vor dem Schulhaus aufgebaut. Außerdem haben sie Leute angemalt sowie Karaoke und ein Bobbycar-Rennen auf dem Pausenhof veranstaltet.

Die Schüler am Sankt-Meinrad-Gymnasium in Rottenburg (Kreis Tübingen) räumen nach ihrem Abistreich am Dienstag Müll weg. SWR

An dieser Schule müssen Abistreiche vorher mit der Schulleitung koordiniert werden. Die Schülerinnen und Schüler hielten sich an die Absprachen. Dass ein solcher Streich auch eskalieren kann, finden einige aber nicht ungewöhnlich. Vor allem wenn Alkohol getrunken wurde und manche der Schule ihre schlechten Erfahrungen heimzahlen wollen, so ein Schüler.