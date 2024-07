Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jens Fischer.

7:40 Uhr BÜRGER eröffnet 57-Millionen-Euro-Logistikzentrum In Crailsheim im Kreis Schwäbisch Hall geht heute das neue Logistikzentrum der Firma BÜRGER in Betrieb. 57 Millionen Euro wurden dinvestiert. Es sei die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte, heißt es von BÜRGER. Schon im Sommer 2020 war Spatenstich, jetzt will BÜRGER mit dem neuen Logistikzentrum auch der hohen Nachfrage nach ihren Produkten - allem voran Maultaschen - gerecht werden. Hier soll dreimal mehr gelagert und dreimal schneller verladen werden können als bisher, heißt es weiter. Dazu gehört nach Angaben von BÜRGER auch eine modernsten Kältezentralen Europas. Deren Abwärme soll ab nächstem Jahr unter anderem dazu benutzt werden, das geplante Hallenbad in Crailsheim zu beheizen. Sendung am Di. , 9.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:25 Uhr Volkszählung: Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz profitieren Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz profitieren von den Ergebnissen der letzten Volkszählung. Der Grund: In beiden Ländern leben mehr Menschen als bisher gedacht. Deshalb bekommen sie aus dem Finanzausgleich mehr Geld. Rheinland-Pfalz rechnet mit rund 50 Millionen mehr pro Jahr plus Rückzahlungen für die vergangenen Jahre. Baden- Württemberg geht wegen der neuen Einwohnerzahlen ebenfalls von mehr Geld aus, nennt aber bisher keine Summe. Größter Gewinner dürfte Nordrhein-Westfalen sein. Das Land bekommt nach der Volkszählung fast 600 Millionen Euro aus dem Finanzausgleich. Sendung am Di. , 9.7.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

7:25 Uhr Listerien in Wurst entdeckt: Hersteller ruft Pfefferbeißer zurück Der schwäbische Fleischhersteller Buchmann ruft seine Pfefferbeißer zurück. Bei einer Routinekontrolle wurden Bakterien in den Würsten entdeckt. Betroffen sind Würste der Chargennummer L250624 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 2. August 2024. Die betroffenen Pfefferbeißer sind seit dem 25. Juni sowohl an der Theke als auch in der Selbstbedienungsauslage in Supermärkten in Baden-Württemberg und Bayern verkauft worden. Wer eine betroffene Packung gekauft hat, kann diese bei der jeweiligen Verkaufsstelle wieder zurückgeben und erhält sein Geld zurück.

7:15 Uhr Früheres Marine-U-Boot passiert Brücke in Heidelberg Zahlreiche Schaulustige, die sich dieses seltene Ereignis nicht entgehen lassen wollten: Das rund 350 Tonnen schwere U-Boot U17 hat auf seinem Weg in ein Museum in Sinsheim gestern einen entscheidenden Punkt auf dem Neckar passiert: die "Alte Brücke" in Heidelberg. Da die Brücke zu niedrig für den Transport ist, musste das imposante Gefährt um 73 Grad zur Seite gekippt werden. Mit Erfolg: Stundenlang harrten die Menschen vor Ort aus, um das Manöver zu sehen. Nach einer Schlussetappe über Land soll der Transport am 28. Juli Sinsheim erreichen. Das etwa 50 Meter lange U-Boot war seit 1973 im Einsatz und wurde von der Marine 2010 ausgemustert. Video herunterladen (88,7 MB | MP4)

7:00 Uhr Das Wetter in BW: Viel Sonne, hohe Temperaturen Heute wird es in BW richtig warm: Die Temperaturen erreichen fast überall im Land Werte zwischen 30 und 34 Grad. Nur in höheren Lagen bleibt es etwas kühler. In der kommenden Nacht drohen erste Gewitter, die jedoch tagsüber abziehen. Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter und nur wenige Schauer werden erwartet. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (40,1 MB | MP4)

6:40 Uhr Ariane 6: Die Rakete wurde in Baden-Württemberg mitentwickelt In Französisch-Guyana soll heute erstmals die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 starten. Wichtig dabei: Technik und Know-How kommen auch aus Baden-Württemberg. Viele aufwendige Prüf- und Testverfahren sind hier im Land erfolgt. Bei ihrem ersten Testflug soll die Ariane 6 insgesamt 17 kleinere Nutzlasten an Bord haben, darunter auch einige aus Deutschland. Der erste kommerzielle Start der Trägerrakete ist für Ende des Jahres geplant. Knapp 30 weitere Flüge sind bereits gebucht, darunter auch Starts für das geplante Satellitennetzwerk "Projekt Kuiper" des Amazon-Konzerns.

6:25 Uhr Das wird heute wichtig Nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen die deutsche Nationalelf in Stuttgart trifft Spanien heute im Halbfinale der EURO 2024 auf Frankreich. Gespielt wird in München, los geht's um 21 Uhr. In der Host City Stuttgart finden zwar keine EM-Spiele mehr statt, aber dafür gibt es weiter Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Vor dem Landgericht Stuttgart startet heute die Verhandlung um den Schadenersatz für den baden-württembergischen Pavillon auf der Expo 2020 in Dubai. Das Land Baden-Württemberg will dabei feststellen lassen, dass die früheren Projektpartner als Gesamtschuldner verpflichtet seien, ihm sämtliche Kosten zu ersetzen, die in Zusammenhang mit der Umsetzung des Projekts entstanden seien und noch entstehen werden. Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 soll heute zum ersten Mal starten. Sie soll den unabhängigen europäischen Zugang zum Weltraum für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus sichern. Die Ariane 6 gilt als genauso leistungsfähig wie ihre Vorgängerin, die Ariane 5, ist aber laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wesentlich günstiger und flexibler. Deutschland ist nach Frankreich zweitgrößter Beitragszahler des Ariane-6-Programms der Europäischen Weltraumorganisation ESA.

6:20 Uhr Deutschlandticket wird ab kommendem Jahr teurer 49 Euro kostet das Deutschlandticket aktuell pro Monat. Die Betonung liegt auf "aktuell", denn ab dem kommenden Jahr wird das Abo für den ÖPNV wohl teurer. "Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder sind sich einig, dass es im Jahr 2025 eine Erhöhung des Ticketpreises geben wird", sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) gestern nach einer Sonderkonferenz mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen in Düsseldorf. Um wie viel teurer es werden wird, sei derzeit nicht absehbar, betonte er. Mehr Klarheit darüber soll es nach der kommenden Verkehrsministerkonferenz im Herbst geben. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) mahnte die Verlässlichkeit beim Deutschlandticket an: Die dauerhafte Finanzierung hängt an der Ausgestaltung der Regionalisierungsmittel, die der Bund den Ländern bereitstellt. Das Bundesverkehrsministerium möchte diese Mittel im kommenden Jahr um 350 Millionen Euro kürzen. Das hätten die Verkehrsminister der Länder bei ihrer Sonderkonferenz einstimmig abgelehnt, so Hermann gegenüber dem SWR. Denn das, so Hermann, würde zu Lasten des Angebots für die Fahrgäste im Land gehen.

6:15 Uhr Mann sticht mit Messer im Wartesaal zu - zwei Verletzte nach Vorfall im Stuttgarter Hauptbahnhof Mit einem Messer soll ein Mann im Wartesaal des Stuttgarter Hauptbahnhofs auf zwei Reisende eingestochen und sie schwer verletzt haben. Der 26-Jährige habe nach dem Angriff in der Nacht zum Montag die Flucht ergriffen, er sei aber etwa eine halbe Stunde später in der Nähe des Bahnhofs festgenommen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern Nachmittag präzisierten. Die beiden Opfer der Attacke, ein 69 Jahre alter Mann und eine 63-Jährige, wurden in Krankenhäuser gebracht. Warum sie angegriffen wurden, ist bislang unklar. Video herunterladen (53 MB | MP4)

6:10 Uhr Studie: Drittklässler haben Defizite beim Lesen und Rechnen Viele Drittklässlerinnen und Drittklässler in Baden-Württemberg haben Nachholbedarf beim Rechnen, Lesen und Zuhören. Wie aus den Ergebnissen der bundesweiten Vergleichsarbeiten (Vera) hervorgeht, erreichten 24 Prozent der rund 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vergleichsarbeiten in Klasse 3 beim Lesen nicht die Mindeststandards, die für den Abschluss der Grundschule nach Klasse 4 vorgesehen sind. Beim Zuhören verfehlten 28 Prozent die Mindestanforderungen, beim Rechnen sogar 29 Prozent. Besonders häufig verfehlen der Studie zufolge Kinder die Mindeststandards, die Zuhause überwiegend nicht Deutsch sprechen. Sendung am Di. , 9.7.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:03 Uhr Gebäudebrand in Ravensburg: Warnung vor starkem Rauch In Ravensburg hat es in der Nacht gebrannt: Gestern am späten Abend brach in einem Einfamilienhaus in der Südstadt ein Feuer aus. Die engen baulichen Gegebenheiten vor Ort sowie eine dichte Rauchentwicklung erschwerten die Löscharbeiten, so ein Sprecher der Feuerwehr. Aufgrund des starken Rauchs sei die Nachbarschaft durch Lautsprecherdurchsagen der Polizei gewarnt und aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späte Nacht an. Ein Bewohner des Hauses wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnte es aber später selbstständig wieder verlassen. Zur Ursache des Brandes sowie der Höhe des Schadens wurde zunächst nichts bekannt. Ravensburg Schwierige Löscharbeiten Entwarnung nach Brand mit Rauchgaswolke in Ravensburg In Ravensburg ist in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr riet wegen der starken Rauchentwicklung, Fenster und Türen zu schließen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

6:01 Uhr Jetzt ist es offiziell: VfB Stuttgart verliert auch seinen Kapitän Waldemar Anton Schlechte Nachrichten für alle Fans des VfB Stuttgart. Es hatte sich abgezeichnet, gestern Abend wurde es dann offiziell: Waldemar Anton wechselt vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund. Der Deutsche Nationalspieler, der bei der EM unter anderem im Viertelfinale in Stuttgart gegen Spanien eingewechselt wurde, spielte seit 2020 bei den Schwaben und schlägt nun also einen neuen Weg ein. "Ich hatte ursprünglich nicht vor, den Verein zu wechseln - aber dann kam Borussia Dortmund", lässt sich Anton auf der Homepage des BVB zitieren. Möglich macht es eine Ausstiegsklausel, die bei 22 Millionen Euro liegen soll. "Es fällt mir nicht leicht, den VfB zu verlassen. Ich habe mich hier vier Jahre lang sehr wohlgefühlt. Sportlich wie privat", wird Anton in der Pressemitteilung des VfB zitiert. "Ich bedanke mich für eine richtig coole Zeit - bei meinen Mitspielern, dem Trainerteam, dem Staff, den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle und bei den Fans für die Unterstützung, gerade, wenn es mal nicht so gut lief. Ich wünsche euch allen nur das Beste." Stuttgart Fußball | Bundesliga Offiziell: Anton verlässt den VfB und wechselt zum BVB Nach vier Jahren trennen sich die Wege des VfB Stuttgart und Waldemar Anton, wie der Verein jetzt offiziell mitteilte. Den ehemaligen Kapitän zieht es zu Borussia Dortmund.