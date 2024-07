Mögliche Bakterien: Pfefferbeißer aus Grünkraut zurückgerufen

per Mail teilen

Der Wursthersteller Buchmann aus Grünkraut (Kreis Ravensburg) ruft Pfefferbeißer zurück. Grund ist eine mögliche Belastung mit Listerien. Betroffen seien Würste mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 2. August.

Pfefferbeißer des Herstellers Buchmann aus Grünkraut im Kreis Ravensburg werden wegen möglicher Belastung mit Bakterien zurückgerufen. Die Listerien seien bei einer Routineuntersuchung festgestellt worden, teilte das Portal "lebensmittelwarnung.de" mit.

Es handele sich um Würste mit der Chargennummer L250624. Die Ware wurde im Zeitraum ab 25.6.2024 an der Theke und als Selbstbedienung verkauft. Kundinnen und Kunden, die die Pfefferbeißer gekauft haben, sollen sie nicht verzehren, sondern an den Verkaufsort oder in eine Buchmann-Filiale zurückbringen, der Kaufpreis werde erstattet.