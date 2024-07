Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Katharina Fuß.

6:59 Uhr Schwertransport von U-Boot geht heute in Heidelberg weiter Das ausgemusterte U-Boot U17, das vom rheinland-pfälzischen Speyer ins Technik Museum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) transportiert wird, ist am Wochenende in Heidelberg angekommen. Viele Menschen haben das Spektakel bisher verfolgt. In diesen Minuten soll es weitergehen - und in Heidelberg die Alte Brücke unterquert werden. Damit das U-Boot unter der Brücke durch passt, muss es mit einer speziellen Vorrichtung auf die Seite gedreht werden. Ziel der heutigen "Etappe" soll Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis sein. Hier könnt ihr euch die Bilder vom Anfang der Reise der U17 anschauen:

6:52 Uhr Toilettengang in der Halbzeitpause - was das für die Wasserwerke bedeutet Wisst ihr was eine "Spülkurve" ist? Nein? Das hat etwas damit zu tun, dass viele Menschen die Halbzeit-Pause für den Toilettengang nutzen. Und das Phänomen des dann plötzlich stark steigenden Wasserverbrauchs wird "Spülkurve" genannt. Die war auch in den Daten der Stadtwerke Karlsruhe während des EM-Spiels der deutschen Nationalelf am Freitagabend zu sehen. Dort bereiten sich die Mitarbeitenden auf außergewöhnliche Situationen wie die EM vor. Wasserbehälter würden im Vorhinein aufgefüllt und am Tag des Spiels selbst so reguliert, dass genügend Trinkwasser zum Abfangen der Spitzen während der Halbzeit und am Spielende vorhanden sei, heißt es von den Karlsruher Stadtwerken. Außerdem werden Brunnen- und Netzpumpen speziell während der Spielpausen zugeschaltet. Die "Spülkurve" und die besonderen Vorbereitungen der Wasserwerke auf die EM-Spiele hat auch unsere Community bei Instagram bewegt:

6:41 Uhr BW will weiter junge Leute für die Feuerwehr begeistern Die Feuerwehren in Baden-Württemberg haben anders als viele andere Bereiche kein Nachwuchsproblem. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der aktiven Kinder und Jugendlichen nach Angaben des Landesinnenministeriums kontinuierlich gestiegen. Zuletzt habe es einen Anstieg von 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gegeben. "Dies ist der Nachwuchsarbeit in den Gemeindefeuerwehren zu verdanken", heißt es vom Ministerium. Damit das Interesse an der Feuerwehr bleibt, will das Land daher auch die Jugendarbeit mehr unterstützen. Nachwuchsarbeit sei deshalb entscheidend, damit junge Menschen den Beruf oder eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr ergreifen, betont das Innenministerium in einer Antwort auf eine Anfrage aus der FDP-Landtagsfraktion. Damit der Nachwuchs weiter kommt, unterstützt Baden-Württemberg die Jugendarbeit etwa durch zwei pädagogische Fachkräfte an der Landesfeuerwehrschule Bruchsal sowie durch Zuwendungen an die Gemeinden und den Landesfeuerwehrverband. Darüber hinaus hat das Innenministerium mit dem Landesfeuerwehrverband eine landesweite Nachwuchskampagne erarbeitet. Den Gemeindefeuerwehren werden Poster und Flyer zur Verfügung gestellt.

6:33 Uhr Vor 4.000 Fans: Erstes Training von Julian Schuster beim SC Freiburg Beim Sport-Club Freiburg hat gestern eine neue Zeitrechnung begonnen. Erstmals seit rund zwölf Jahren stand beim Training nicht mehr Christian Streich an der Seitenlinie, sondern sein Nachfolger Julian Schuster, der ehemalige Kapitän der Mannschaft. Zum ersten Mal überhaupt fand außerdem ein Auftakttraining der Freiburger an einem Sonntag statt und dazu noch im Stadion. Rund 4.000 Fans waren dabei, so viele wie noch nie. Schuster sagte, das sei auch für ihn ein besonderer Tag "Ich bin vor 16 Jahren hierher gekommen. Ich habe mir viel ausgemalt, aber dass ich jetzt hier als Trainer sitzen kann, das hätte ich damals nicht gedacht." Für den 39-Jährigen ist es die erste Aufgabe als verantwortlicher Cheftrainer. Streich-Nachfolger Julian Schuster legt los: 5.000 Fans beim ersten Training

6:29 Uhr Das Wetter in BW bleibt die Woche erst mal wechselhaft Wir haben uns ja schon fast daran gewöhnt, ein Tag Pulli, ein Tag kurze Hose: Der Sommer bleibt wechselhaft. Aber erst mal die gute Nachricht: Heute gibt es nach Auflösung örtlicher Hochnebelfelder viel Sonne und ein paar harmlose Quellwolken. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad im Hochschwarzwald und bis 27 Grad in der Kurpfalz. Auch am Dienstag wird es sonnig und sommerlich warm bis heiß, am Mittwoch gibt es dann aber schon wieder Abkühlung mit Schauern und Gewittern. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier:

6:19 Uhr OB-Wahlen in Sinsheim und Bretten Und auch bei uns in Baden-Württemberg wurde gewählt: Unter anderem war gestern OB-Wahl in zwei Städten im Land - in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) und in Bretten (Kreis Karlsruhe). Anders als in Frankreich gab es hier aber in beiden Fällen im ersten Wahlgang einen klaren Sieger. In Sinsheim setzte sich Marco Siesing (CDU) gegen seine Konkurrenten durch. Er erhielt im ersten Wahlgang rund 76,7 Prozent der Stimmen und lag somit deutlich über der 50-Prozent-Hürde. Auf Platz zwei bei der Wahl kam mit rund 18,8 Prozent der Stimmen Thomas Seidelmann (parteilos), er ist seit vier Jahren Bürgermeister von Neckarbischofsheim im Rhein-Neckar-Kreis. Auch in Bretten fiel die Entscheidung recht klar aus: Nico Morast (CDU) bekam rund 65,6 Prozent der Stimmen. Damit erreichte auch er schon im ersten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit. Auf Platz zwei landete die 24-jährige Jana Freis (parteilos) mit rund 18,2 Prozent der Stimmen.

6:17 Uhr Wahl in Frankreich: Linksbündnis gewinnt Ein kurzer Blick über die Grenze zu unseren Nachbarn in Frankreich. Dort wurde gestern gewählt. Überraschend hat das Linksbündnis die entscheidende Runde der Parlamentswahl gewonnen, gefolgt vom Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron. Der rechtsnationale Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen landet voraussichtlich nur auf Platz drei. Der RN hatte nach der ersten Runde noch vorne gelegen. Frankreichs Linksbündnis gewinnt Der Rechtsruck bleibt aus Nach dem überraschenden Wahlsieg des Linksbündnisses in Frankreich hat Premierminister Attal seinen Rücktritt angekündigt. Der rechtsradikale Rassemblement National muss sich mit …

6:11 Uhr Das wird heute wichtig Der Fahrzeughersteller Mercedes-Benz eröffnet heute in Stuttgart-Untertürkheim den "eCampus". Dieser soll ein "weiterer Meilenstein" in der Elektrifizierung von Fahrzeugantrieben sein. Dabei sind unter anderem Mercedes-Chef Ola Källenius, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne). Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) präsentiert heute die Ergebnisse ihres Dienstwagen-Checks. Dazu hat die DUH 252 Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker der Bundes- und Landesregierungen befragt, um zu erfahren, wie klimaschädlich ihre Dienstwagen sind. Das rund 350 Tonnen schwere U-Boot U17 soll heute seinen Weg in ein Museum in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf dem Neckar fortsetzen. Geplant ist, dass der von der Marine aussortierte Stahlkoloss auf einem Schwimmponton Heidelberg in Richtung Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) verlässt. Dazu muss U17 die Alte Brücke passieren, die aber zu niedrig für den Transport ist.

6:05 Uhr Landesbauernverband rechnet mit normaler Getreideernte Dieser Sommer ist gefühlt voll mit Unwettern, Regen oder Hochwasser. Deshalb gab es schon aus mehreren Ecken von Baden-Württemberg Rufe von Landwirtinnen und Landwirten, dass sie sich Sorgen um ihre Ernte machen. Der Landesbauernverband rechnet jetzt aber trotzdem mit einer weitgehend normalen Getreideernte in Baden-Württemberg. Aktuell gehe man von einer durchschnittlichen bis leicht überdurchschnittlichen Ernte und größtenteils guten Qualitäten aus, teilte der Verband mit. Demnach stehen Wintergerste, Winterweizen und Winterraps gut da. Auch Zuckerrüben entwickeln sich gut. Anders sieht es bei der Sommergerste aus. Hier berichten die Landwirte teilweise von ungleichen und eher dünnen Beständen. Beim Mais erwartet der Landesbauernverband eher eine schlechte Entwicklung aufgrund der zu feuchten und kalten Witterung. Schäden durch Schnecken und Krähen führten bei Sojabohnen teilweise zu Totalausfällen. Baden-Württemberg Probleme bei Mais und Sommergerste Trotz nassem Sommer: Landesbauernverband BW rechnet mit normaler Getreideernte Der Sommer 2024 ist in BW bislang sehr nass. Der viele Regen hat Folgen für die Landwirtschaft. Trotzdem rechnen die Landwirte mit einer weitgehend normalen Getreideernte.