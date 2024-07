Nach 14 Jahren wählt Bretten am Sonntag einen neuen OB. Amtsinhaber Martin Wolff hört vorzeitig auf. Fünf Männer wollen seine Nachfolge antreten und auch eine 24-jährige Bewerberin.

In Bretten wird am Sonntag ein neuer oder eine neue OB gewählt. Der bisherige Rathauschef Martin Wolff (parteilos) hatte überraschend angekündigt, sein Amt vorzeitig zum 30. September niederzulegen. Eine Bewerberin und fünf Bewerber stehen auf dem Wahlzettel.

Diese sechs Kandidaten treten bei OB-Wahl an

Als jüngste Kandidatin tritt Jana Freis (parteilos) bei der OB-Wahl an. Die 24-Jährige saß jahrelang im Jugendgemeinderat der Stadt. Außerdem engagierte sich die Diplom-Juristin im Vorstand des Dachverbandes der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg und der Bundeskonferenz der Jugendgremien.

Michael Nöltner (CDU) ist seit 2015 Bürgermeister in Bretten, jetzt strebt er nach dem OB-Amt. Der gebürtige Brettener hat Maschinenbau, Politikwissenschaft und Berufspädagogik studiert. Er habe in den letzten Jahren "maßgeblich" an kommunalpolitischen Entscheidungen in der Stadt mitgewirkt, wirbt Nöltner auf seinem Internetauftritt für sich.

Der ebenfalls in Bretten geborene Nico Morast (CDU) ist seit 2011 Bürgermeister von Massenbachhausen (Kreis Heilbronn), einer Gemeinde mit rund 3.600 Einwohnern. Er verweist daher auf seine "umfassenden Verwaltungskenntnisse".

Der Software- und Systemingenieur Fabian Nowak lebt seit 2017 in Bretten-Gölshausen. Er saß seit 2019 für die Grünen im Gemeinderat, auch im Ausschuss für Erziehung und Bildung. Als Oberbürgermeister würde er unter anderem die Verwaltung effizienter machen, wirbt Nowak für Stimmen.

Nöltner, Morast und Nowak betonen, trotz ihrer Mitgliedschaft in oder ihres Engagements für eine Partei bei der OB-Wahl unabhängig und überparteilich anzutreten.

Frank Trippel ist Fachberater für Heizung und Sanitär und Mitglied der Satirepartei Die Partei. Trippel hatte im Wahlkampf für Aufsehen gesorgt, als er im Juni bei einer Gemeinderatssitzung wegen einer Banneraktion gegen die AfD aus dem Ratssaal geworfen wurde.

Ebenfalls zur Wahl stellt sich Manfred Westermayer (parteilos). Er leitete mehrere Jahre den Bauhof der Stadt Bretten und lebt derzeit in Karlsruhe. Aktuell ist er bei der Stadt Germersheim beschäftigt.

OB-Wahl: Gartenschau Thema im Wahlkampf in Bretten

In Bretten leben etwa 30.000 Menschen, davon sind 22.969 wahlberechtigt. Themen, die im Wahlkampf zur Sprache kamen, waren unter anderem die Gartenschau 2031, die Finanzen und die Gesundheitsversorgung der Stadt.

Sollte im ersten Wahlgang am Sonntag, 7. Juli, keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, gibt es am 21. Juli eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen.