Faschingsumzug in Karlsruhe - "So bunt wie's Lebe ebe!"

Der Fastnachtsumzug in Karlsruhe ist am Dienstag friedlich zu Ende gegangen. Für die Närrinnen und Narren stand die Veranstaltung jedoch im Schatten der Ereignisse in Mannheim.

Reporterin Louisa Guy über die Stimmung auf dem Umzug:

In Karlsruhe haben laut Polizei 50.000 Menschen gemeinsam beim Fastnachtsumzug gefeiert. Das sind 10.000 Menschen weniger als im Vorjahr. Die Stimmung war zwar ausgelassen, aber nicht unbeschwert. Die Ereignisse in Mannheim haben das Großereignis überschattet. Sieben Gruppen haben sogar aus Angst nicht teilgenommen.

Reporter Tobias Zapp live vom Umzug:

Fastnachtsumzug in Karlsruhe: angepasstes Sicherheitskonzept

Die Polizei war mit über hundert Kräften vor Ort, um die Großveranstaltung zu sichern. Zufahrtsstraßen wurden unter anderem mit massiven Baufahrzeugen blockiert. Bis in die Nacht auf Dienstag wurde am Sicherheitskonzept gemeinsam mit den Veranstaltern gefeilt. Der Vorfall in Mannheim am Montag hat den Faschingsumzug 2025 in Karlsruhe definitiv überschattet.

Besucher verunsichert, feiern aber trotzdem

Alle befragten Besucher zeigten sich nach den Ereignissen in Mannheim verunsichert.

Petra, Luca und Ela in ihren Faschingsoutfits SWR

Wir haben uns strategisch so gestellt, dass wir flüchten können.

Marina Sommer ist mit ihren beiden Kindern gekommen. Sie hat sich als Katze verkleidet, aber so ganz aufkommen will die Karnevalsstimmung noch nicht. "Ich fühle mich schon unsicher", sagt sie. "Wir stehen hier am Rand, Kreuzungen haben wir vermieden."

Marina Sommer hat sich für den Umzug verkleidet SWR

Die Schwestern Tina Schöbel und Tanja Siebentritt sind sehr ausgelassen. Für sie lautet das Motto: "Trotzdem feiern!" "Es ist ein Ausgleich zum Alltag, jetzt erst recht. Es ist wichtig, die Tradition beizubehalten", sagt Tina Schöbel.

Die zwei Schwestern Tina Schöbel und Tanja Siebentritt SWR

Wir haben schon Angst und haben überlegt, ob wir überhaupt kommen sollen.

Amelia ist mit Sohn Darius, Mutter Vira und Tochter Natalia gekommen, hat aber "ein mulmiges Gefühl". Ursprünglich kommt die Familie aus der Ukraine und sagt: "Komplette Sicherheit gibt es nicht."

Amelia mit Sohn Darius, Tochter Natalia und Oma Vira SWR

Der Umzug 2025 in der Karlsruher Innenstadt war nicht so sorgenfrei wie vergangenes Jahr, aber laut Polizei ist alles störungsfrei und ohne Zwischenfälle gelaufen.